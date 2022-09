Festival Arte Mare

Le plus ancien festival de Corse. Quarante ans de fidélité aux cinémas de la Méditerranée.

Une cinématographie créative, héritière de millénaires de récits, d’histoires, d’images et pourtant mal diffusée encore aujourd’hui ! Né en plein Riacquistu, le plus ancien festival de l’île est un trait d’union entre une culture corse réaffirmée et les cultures méditerranéennes voisines.

Nombre de cinéastes se souviennent d’y avoir présenté un film, d’y avoir obtenu un prix. Arte Mare s’attache autant aux premiers films d’étudiants qu’aux œuvres de cinéastes reconnus. Chaque année 3 compétitions, un vaste panorama de films en avant- première, le prix littéraire Ulysse, les expositions de la galerie Noir et Blanc.

La thématique - cette année “L’anniversaire“ ! - ouvre sur l’Histoire du 7e Art.

La programmation réserve des surprises, de la gastronomie à la musique. Arte Mare célèbrera cet anniversaire en compagnie de ceux qui, par leurs œuvres, leur présence et leur soutien, lui donnent son sens.

Plus de 80 invités pour cette fête de la Méditerranée !

Cette année 116 films, 2 concerts ( RCFM) (Allindi party), 7 dîners gastronomiques, 15 rencontres, 3 vernissages, 2 master class, des signature. Les compétitions et les Prix du cinéma méditerranéen, du film corse et du film d’écoles de cinéma, les avant-premières, les films pour la jeunesse, mais aussi le Prix littéraire Ulysse à une première œuvre ainsi qu’à l’ensemble d’une œuvre (Dany Laferrière) - les débats, les rencontres, les expositions, les performances, les masterclass autour des musiques de film, les soirées gastronomique.

Une programmation sur 10 jours qui réserve des surprises !

INFOS PRATIQUES :

http://www\.arte\-mare\.corsica

Tél. 04 95 58 85 50