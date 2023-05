Festival de Cannes : la Lorraine va rayonner sur la Croisette

La grande messe du cinéma déroule son tapis rouge. La 76e édition du Festival de Cannes débute ce mardi 16 mai. Jusqu'au 27 mai, une vingtaine de films seront présentés en sélection officielle. Le Grand Est et la Lorraine ne sont pas en reste, une dizaine de projets, accompagnés ou tournés dans la région, vont être diffusés en avant-première sur la Croisette.

Les films Lorrains présentés à Cannes

Quatre courts métrages, présentés au Festival de Cannes, ont été tournés dans la région. Le Bureau des images Grand Est a notamment accompagné la réalisatrice Linh-Dan Pham pour son court métrage "Aux urgences", intégralement tourné au CHRU de Nancy en début d'année 2023.

Le long métrage "Rosalie", sélectionné en compétition officielle Un Certain Regard, a également été accompagné par la structure. "On a travaillé sur l'écriture et on a aidé au développement du film mais pour des raisons artistiques, il a été tourné en Bretagne", explique Johann Gretke, en charge du bureau d'accueil des tournages en Lorraine pour le Bureau des images. Le comédien Benoît Magimel est l'un des rôles principaux de ce film, qui s'inspire de l'histoire de la femme à barbe de Thaon-les-Vosges.

Des tournages à venir dans notre région

Enfin, le réalisateur Erwan Le Duc, qui a réalisé son premier long métrage "Perdrix" dans les Vosges en 2018, a choisi la Moselle pour son deuxième film. "Il a choisi Metz pour tourner une partie de son film qui s'appelle "La Fille de son père", il sera en clôture de la Semaine de la critique", précise-t-il.

Mais l'activité ne s'arrête pas au Festival de Cannes. D'autres films seront bientôt tournés dans notre région, notamment l'adaptation du livre "Leurs enfants après eux" de Nicolas Mathieu, lauréat du prix Goncourt 2018. Ludovic et Zoran Boukherma seront aux manettes avec au casting, le comédien Gilles Lelouche. Le tournage est prévu entre la Moselle et les Vosges vers la mi-juillet.

Un territoire qui attire les producteurs

Depuis quelques années, la région est à la mode, selon les producteurs. En 2022, le Grand Est comptabilisait 700 jours de tournage, un record. Un succès qui s'explique par plusieurs facteurs. "On a une belle variété de décors dans la région, on a de la montagne et des villes avec des architectures très différentes, ça compte pour les productions", assure Johann Gretke.

La géographie du territoire est également un atout. "On a la proximité avec Paris et on est au cœur de l'Europe. Quand nos voisins belges et luxembourgeois doivent faire des coproductions à cheval sur deux pays, ils se tournent naturellement vers la région Grand Est", poursuit-il.

La région attire également le cinéma grâce à de beaux succès tournés sur le territoire, notamment, la série "Infiltré(e)" avec Audrey Fleurot, tournée à Nancy en septembre dernier. Elle doit sortir d'ici la fin de l'année 2023 ou le début de l'année 2024.