Festival de Cannes : rencontre avec Kaouther Ben Hania présidente de "la semaine de la critique"

La cinéaste tunisienne est la présidente du Jury de la Semaine de la Critique à Cannes, elle avait étonné avec son premier long métrage « La Belle et la meute » présenté à Cannes et à Arte Mare en 2017, elle était l’an passé nommée aux Oscars pour "L'homme qui a vendu sa peau" .

Dominique Landron a rencontré une présidente de jury heureuse de découvrir des films, pendant le festival le cinéma continue pour cette réalisatrice :

« Je suis ravie de présider le jury de la Semaine de la critique d’abord parce que c'est la première sélection d'Ava Cahen que je trouve formidable et je suis en train de découvrir les films. Je n'ai pas le droit de parler des films, mais découvrir des premiers films c'est un privilège il y a une sélection de sept longs métrages. Donc c'est le cinéma de demain et je suis privilégiée de découvrir ces films et de les regarder avec attention. »

-La présidente a du travail pendant toute cette semaine et la cinéaste est ce qu'elle pense à un futur long métrage?

« Je suis en montage en ce moment, je ne devrais pas être là en réalité, mais voilà, ça ne se refuse pas, je suis en plein en plein montage d'un prochain film. C'est un film sur une femme qui a quatre filles qui habitent en Tunisie. _C'est une famille qui a connu beaucoup de trauma dans un milieu très très violent et les deux aînées sont parties rejoindre Daesh_. Pour raconter cette histoire qui a eu lieu déjà dans le passé, je ramène des comédiennes et c'est les vrais personnages qui dirigent les comédiennes dans le film. C'est ce dispositif de dialogue entre des comédiennes et de vrais personnages pour reconstituer leurs souvenirs ».

Retrouvez l’intégralité de cet interview dans le prochain numéro de Kantara.