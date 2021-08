Festival du cinéma américain de Deauville 2021

Depuis 1975, Deauville ouvre ses planches au cinéma américain. C'est l'occasion de mettre en avant la diver­si­té du ciné­ma amé­ri­cain : grandes pro­duc­tions hol­ly­woo­diennes et films indé­pen­dants. C'est également le seul fes­ti­val euro­péen de cette enver­gure à ouvrir ses portes au public.

Cinq prix sont remis : le Grand Prix, le Prix du jury, le Prix Fon­da­tion Louis Roe­de­rer de la Révé­la­tion, le Prix de la cri­tique, le Prix du public de la Ville de Deau­ville.

Des personnalités du cinéma sur les planches

Le festival est aussi l'occasion pour les chasseurs d'autographe ou simples admirateurs, de croiser les réalisateurs, acteurs, scénaristes... dans la ville. À cette heure, les personnalités présentes ne sont pas encore connues mais nous vous tiendrons au courant sur cette page des noms confirmés.

D'ores et déjà, deux noms sont annoncés : Charlotte Gainsbourg, présidente du jury, et Clémence Poésy, présidente du jury de la révélation.

France Bleu partenaire du Festival du cinéma américaine de Deauville

France Bleu Cotentin, France Bleu Normandie Calvados-Orne et France Bleu Normandie Seine-Maritime et Eure partenaires du festival vous informent régulièrement de la programmation, vous proposent des interviews exclusives de personnalités mais aussi de bénévoles, la découverte des coulisses de cet événement.

Et bien sûr, en écoutant France Bleu, vous pourrez gagner des séjours dans les deux grands hôtels mythiques de Deauville : le Normandy et le Royal, et des pass journée ou week-end.

