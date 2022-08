Festival du cinéma américain de Deauville 2022 : France Bleu vous dit tout

La 48e édition du Festival du cinéma américain de Deauville a lieu du 2 au 11 septembre 2022. Arnaud Desplechin, Alex Lutz, Léa Drucker, Elodie Bouchez, Eddy de Pretto, etc. Les membres du jury sont déjà annoncés.

Les planches de Deauville accueillent la 48e édition du Festival du Cinéma Américain du 2 au 11 septembre 2022. France Bleu est partenaire de l'événement et vous propose de suivre toute l'actualité du festival.

Chaque année, des stars du cinéma américain, acteurs débutants ou confirmés, producteurs, réalisateurs, scénaristes...viennent assister à cet événement incontournable.

C'est le seul fes­ti­val euro­péen de cette enver­gure à ouvrir ses portes au public. Les projections de près de 60 films sont organisées sur trois sites : le Centre Inter­na­tio­nal de Deau­ville, le Ciné­ma du Casi­no Bar­rière et le Ciné­ma le Morny. Pour y avoir accès, achetez vos billets à l'avance sur la billetterie en ligne.

Cinq prix sont remis : le Grand Prix, le Prix du jury, le Prix Fon­da­tion Louis Roe­de­rer de la Révé­la­tion, le Prix de la cri­tique, le Prix du public de la Ville de Deau­ville.

Pour la deuxième année, le festival accueille une sélection exclusive de trois films français en avant-première mondiale pour une fenêtre française, en présence de leurs équipes.

Des personnalités du cinéma sur les planches

Baladez-vous sur les planches et vous aurez sans doute l'occasion de croiser les invités et les membres des jurys.

Les membres du jury : Arnaud Desplechin, président du jury, Jean Paul Civeyrac, scénariste et réalisateur, Léa Drucker, actrice, Pierre Deladonchamps, acteur, Yasmina Khadra, écrivain algérien, Sophie Letourneur, artiste réalisatrice, Alex Lutz, comédien, metteur en scène, réalisateur, Marine Vacth, actrice.

Pour le jury de la révélation : Elodie Bouchez, présidente du jury, Andréa Bescond, danseuse, comédienne, metteure en scène, Eddy de Pretto, auteur, compositeur et interprète, Nicolas Pariser, réalisateur, Agathe Rousselle, actrice, mannequin et photographe, Yolande Zauberman scénariste et réalisatrice.

France Bleu partenaire du Festival du cinéma américain de Deauville

France Bleu Cotentin, France Bleu Normandie Calvados-Orne et France Bleu Normandie Seine-Maritime et Eure partenaires du festival vous informent régulièrement de la programmation, vous proposent des interviews exclusives de personnalités mais aussi de bénévoles, la découverte des coulisses de cet événement.

Et bien sûr, en écoutant France Bleu, vous pourrez gagner des séjours dans les deux grands hôtels mythiques de Deauville : le Normandy et le Royal, et des pass journée ou week-end.

Affiche du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2022

Les films de la compétition du Festival du cinéma américain 2022 :

1-800-HOT-NITE de Nick Richey AFTERSUN de Charlotte Wells - 1er film

DUAL de Riley Stearns

EMILY THE CRIMINAL de John Patton Ford - 1 er film

MONTANA STORY de Scott McGehee & David Siegel

OVER/UNDER de Sophia Silver - 1 er film

PALM TREES AND POWER LINES de Jamie Dack - 1 er film

PEACE IN THE VALLEY de Tyler Riggs

SCRAP de Vivian Kerr - 1 er film

STAY AWAKE de Jamie Sisley - 1 er film

THE SILENT TWINS d’Agnieszka Smoczyńska

WAR PONY de Gina Gammell & Riley Keough - 1 er film

WATCHER de Chloe Okuno - 1 er film

Fenêtre sur le cinéma français : trois films en avant-première mondiale

• LA GRANDE MAGIE de Noémie Lvovsky avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky, Judith Chemla, François Morel, Damien Bonnard, Rebecca Marder.

• LA TOUR de Guillaume Nicloux avec Angèle Mac, Hatik, Ahmed Abdel-Laoui .

• LES RASCALS de Jimmy Laporal-Trésor avec Jonathan Feltre, Angelina Woreth, Missoum Slimani, Victor Meutelet.