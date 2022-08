Pour le festival du cinéma de Douarnenez, le film de Marie Hélia part dans l'espace

C'est un projet rocambolesque, à l'image de la réalisation du film. 62 minutes, 300 images amateures piochées parmi les 35 000 archives de la cinémathèque de Bretagne. "Ce sont des images prises par des gens passionnés par le cinéma. Comme ce ne sont pas des professionnels, il y a une grande liberté dans la manière de filmer. Les images sont superbes".

Pour rester fidèle à cette liberté qui émane des images, le film est sans commentaire. "Chacun peut se faire sa propre histoire. C'est comme un poème et chacun peut l'interpréter comme il veut" explique Marie Hélia dans son jardin à Douarnenez, une cigarette à peine écrasée sur le bord du cendrier.

Mission E-TY rassemble des vidéos de 1908 à aujourd'hui. De la danse, de la musique, des luttes sociales, la mer, les femmes, bref, "le vivre- ensemble en Bretagne". Avec ce dernier film, Marie Hélia remplit un double objectif. D'abord, celui de rassembler tous ses thèmes de prédilection en un seul long-métrage. Puis, celui de faire connaître la région à ceux qui n'y ont jamais mis les pieds, "tant qu'à faire, les extraterrestres".

Envoyer le film sur la lune

Pas de métaphore pour Marie Hélia, le film s'envolera réellement dans l'espace. "C'est un peu comme la radio. On va transcoder l'image en onde magnétique et on va envoyer le film vers la lune qui servira de satellite pour projeter le film dans l'espace." Si les extra-terrestres existent et souhaitent venir dans la région "ils connaîtront les Bretons, comment ils ont vécu et comment ils vivent aujourd'hui" dit, rêveuse, la réalisatrice, sourire aux lèvres.

La marseillaise d'origine pousse à l'extrême sa volonté de "transmettre" la culture bretonne, elle qui a beaucoup travaillé sur la mémoire. Même si la durée de vie des ondes électromagnétiques est éphémère, Marie Hélia espère avoir un retour de la part des habitants des autres planètes et les convaincre de venir faire un tour dans la région.

Avant de quitter la terre, "Mission E-TY" va faire le tour de la planète, en commençant par Douarnenez où il sera projeté mercredi 24 août à 20h15 au 39 rue Louis Pasteur.