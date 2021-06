Festival du film de Cabourg : participez à l'ouverture des journées romantiques en VIP

Le Festival du Film de Cabourg ouvre ses portes le jeudi 10 juin 2021. Jusqu'au 13 juin, Cabourg accueille les courts et longs métrages autour du thème du romantisme et des grands sentiments : l’amitié, la fraternité, la solidarité, la tolérance, la curiosité et bien-sûr… l’amour ! Venez découvrir des avant-premières, rencontrer les acteurs, les réalisateurs français et internationaux.

Parmi les présents pour cette 35e édition, notez déjà les membres des jurys. Le Grand Jury est présidé par Régis Wargnier, réalisateur. Avec lui : Jeanne Added, chanteuse, Alice Belaïdi, actrice, Raphaëlle Desplechin, scénariste, David Gauquié, producteur, Vahina Giocante, actrice, Izia Higelin, actrice et chanteuse, Grégoire Leprince-Ringuet, acteur, poète, cinéaste, Fatou N'diaye, actrice, Zoé Wittock, réalisatrice.

Le Jury des courts-métrages est présidé par Jérémy Clapin, réalisateur, Marilou Aussilloux, actrice, Victor Belmondo, acteur, Claire Chust, actrice, Dadju, auteur-compositeur-interprète, Brigitte Fossey, actrice, Alexia Giordano, actrice et Aliocha Schneider, acteur.

Le détail du programme sur le site officiel du Festival du Film de Cabourg.

France Bleu Normandie vous invite à la soirée d'ouverture

Pour vivre pleinement l'événement, France Bleu Normandie vous offre un séjour romantique à Cabourg. Avec la personne de votre choix, vous serez invités à la soirée d'ouverture du jeudi 10 juin. Cette soirée sera organisée en soutien à l'association Les Petits Frères des Pauvres et Louis Bertignac sera l'invité d'honneur. Vous serez hébergés la nuit du jeudi au vendredi au Grand Hôtel de Cabourg avec petits-déjeuners. Le séjour comprend aussi deux laissez-passer pour assister à des projections toute la journée de jeudi.

Tentez votre chance pour ce cadeau exceptionnel en vous inscrivant au tirage au sort ci-dessous.