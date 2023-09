Festival InCity, du 18 au 23 septembre 2023

Du 18 au 23 septembre 2023, dix réalisateurs tourneront des courts-métrages dans tout le Cotentin (Manche) dans le cadre du festival de court métrage InCity . Un évènement organisé par l’association cherbourgeoise BiTiVOD qui mêle tournages, concerts et projections.

ⓘ Publicité

BiTiVOD est une plateforme mondiale de court-métrage francophone qui repose sur la création de fictions, d'émissions et de documentaires. L'association compte à ce jour : 25 films produits par an en local, 6 émissions Talk-show avec la participation du public et 14 projections gratuites de films par an.

InCity est événement dédié au court métrage dans le département de la Manche, une célébration du cinéma à travers une série d'activités festives.

Durant la 3e semaine de septembre, 10 films seront produits par des réalisateurs avec l’aide bénévole du public, allant de l’acting à la technique (sous inscription et/ou lors de la rencontre du lundi), une expérience unique au grand public qui souhaite se retrouver devant ou derrière la caméra avec ou sans expérience.

Ces courts-métrages sont ensuite projetés à la soirée de clôture, puis sur bitivod.com et via des festivals partenaires comme Les Égaluantes (Carentan) ou encore Couleurs du Court (Paris).

En parallèle, plusieurs animations sont prévues sous un chapiteau sur 6 soirées : projections de film, exposition BITIVOD, tournage participatif, conférences, stands etc.

Tout ceci en un seul lieu : la Plage Verte de Cherbourg.

Archives - Festival du court-métrage InCity - Andréa Lebouvier

Au programme :

Lundi 18 septembre - Ouverture & réunion de production (Tout Public)

Réunion de production (18h45 – 21h30) : 10 réalisateurs se seront inscrits au préalable et/ou seront invités par l’association. Les spectateurs pourront participer dans la production des films. Les réalisateurs ont une semaine pour faire les films. Ils seront projetés lors de la soirée de clôture. Vous êtes invités à venir à la soirée pour vous greffer dans un ou des projets.

Concert : "Les amis de Brassens" par Catherine Dargent et Damien Bravo - 21h30 à 22h30

Mardi 19 septembre - Soirée animation (tout public – adaptée aux plus petits)

Projection : Avant-première du film « Revanche » et son documentaire - 20h30 à 21h30

Concert : - 21h45 à 22h45

Mercredi 20 septembre - Film BiTi VOD

Tournage participatif de 13h30 à 16h30

Conférence de 17h à 18h : Faire un film en 48H

Projection : Films produits par BiTi VOD - 20h45 à 21h45

Concert : Three Month Before - 22h à 23h

La matinée du mercredi est dédiée à des tournages participatifs dans le milieu scolaire

Jeudi 21 septembre - Dark Night (-16 ans)

Post-Production Publique du Film participatif de 11h à 18h

Projection : Films noirs - 20h30 à 21h30

Concert : Very Apes - 21h45h à 22h45

Vendredi 22 septembre - La fantastique soirée (tout public)

Projection : Films Fantastiques - 20h30 à 21h30

Concert : DJ SET « Jayce » - 21h45 à 22h45

Samedi 23 septembre - Clôture In City ! (conseillé +12 ans)

Conférence de 14h30 à 15h30 : Les anecdotes de l’histoire du cinéma

PROJECTION des 10 films de Clôture - 18h30 à 21h00

Concert : Collectif Irlandais - 21h30 à 23h00

Inscriptions

Pour s'inscrire en tant que réalisateur .

Pour s'inscrire à la technique et/ou à l'acting .

Plus d'informations sur le site BiTiVOD