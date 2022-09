Festival International du Film de Saint Jean de Luz : découvrez le jury et les longs métrages en compétition

Géraldine Pailhas, présidente du jury 2022 du Festival International du film de Saint Jean de Luz © Getty - Sylvain Lefevre

C’est la comédienne Géraldine Pailhas révélée dans La Neige et le feu de Claune Pinoteau en 1991 qui préside le jury de cette nouvelle édition du Festival du film de Saint-Jean-de-Luz.

Celle qui fut récompensée par un César du meilleur espoir féminin pour ce film à l’âge de 20 ans a depuis joué dans bon nombre de films parmi lesquels : « Les Randonneurs » de Philippe Harel, « Peut-être » de Cédric Klapisch, « Le Coût de la vi »e de Philippe Le Guay, « Jeune et jolie » de François Ozon ou encore dernièrement dans « Tendre et Saignant » de Christopher Thompson.

Le jury de la 9ème édition du Festival International du film de Saint-Jean-de-Luz - Festival International du film de Saint-Jean-de-Luz

Pour établir le palmarès, elle pourra compter sur les autres membres du jury :

Charlène Favier , réalisatrice, scénariste et productrice

, réalisatrice, scénariste et productrice Stéphane Foenkinos , réalisateur, scénariste et metteur en scène

, réalisateur, scénariste et metteur en scène Jean-Paul Gaultier , couturier et créateur de costumes

, couturier et créateur de costumes Valérie Kersanti, comédienne

Le jury va devoir décerner 5 prix aux longs métrages : Prix de la musique originale, Prix d'interprétation féminine et masculine, Prix de la mise en scène et le Grand Prix .

10 longs métrages en compétition

Depuis sa création, le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz s'intéresse à un cinéma d'avenir. En conséquence, la compétition est réservée exclusivement aux premiers et deuxièmes films de longs ou courts métrages de fiction.

Lors de cette 9ème édition, les longs métrages en compétition sont :

Pour découvrir les synopsis des films en compétition et les horaires de projections, rendez-vous sur le site internet du Festival International du film de Saint-Jean-de-Luz.

France Bleu Pays basque, radio partenaire du festival

Durant toute la semaine, France Bleu Pays basque vous fera vivre l’événement à la radio et sur francebleu.fr. Les réalisateurs, acteurs et membres du jury seront notamment mis à l’honneur dans Côté Culture entre 9h et 9h30.

Vous pouvez aussi gagner vos pass et invitations pour ne rien rater de cette 9ème édition.