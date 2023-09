Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz : la compétition et le jury 2023

Le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz 2023 s'annonce comme un grand événement. Grand écran, tapis rouge, invités de prestige…, il faut bien ça pour souffler les 10 bougies du rendez-vous luzien avec le 7ème art. Du 2 au 8 octobre, le cinéma Le Sélect et le centre culturel Peyuco Duhart sont en fête pour accueillir les festivaliers fervents de cinéma.

Le Jury 2023

Pour l'édition anniversaire de ce festival, le jury est présidé par Agnès Jaoui, De multiples facettes pour cette artiste : actrice, scénariste, autrice, réalisatrice et chanteuse. À ses côtés pour juger les films et décider du palmarès de cette édition 2023, les comédiens Guillaume de Tonquedec et William Lebghil, l'actrice Alysson Paradis et la réalisatrice et actrice Sarah Suco.

Les longs-métrages en compétition

10 longs-métrages en compétition lors de ce festival qui sont des premiers ou deuxièmes films :

Dissidente Richelieu de Pier-Philippe Chevigny avec Arianne Castellanos, Marc-André Grondin, Nelson Coronado, Antonio Ortega. Projection le 5/10 à 10h

L'homme d'argile d'Anaïs Tellenne avec Raphaël Thiéry, Emmanuelle Devos, Mireille Pitot, Marie-Christine Orry. Projection le 5/10 à 20h30

Les lueurs d'Aden de Amr Gamal avec Khaled Hamdan, Abeer Mohammed, Samah Alamrani. Projection le 3/10 à 10h

Matria d'Álvaro Gago avec María Vázquez, Santi Prego, Soraya Luaces, E.R. Cunha "Tatán". Projection le 6/10 à 10h

La nouvelle femme de Léa Todorov avec Leïla Bekhti, Jasmine Trinca, Rafaelle Sonneville-Caby, Raffaele Esposito. Projection le 4/10 à 14h

Quitter la nuit de Delphine Girard avec Selma Alaoui, Guillaume Duhesme, Veerle Baetens, Anne Dorval

Retour en Alexandrie de Tamer Ruggli avec Nadine Labaki, Fanny Ardant, Eva Monti, Menha El Batraoui. Projection le 3/10 à 20h

Rossosperanza d'Annarita Zambrano avec Margherita Morellini, Ludovica Rubino, Leonardo Giulani, Luca Varone, Elia Nuzzolo. Projection le 6/10 à 14h

Les trois fantastiques de Michael Dichter avec Diego Murgia, Emmanuelle Bercot, Raphael Quenard, Jean Devie. Projection le 3/10 à 14h

Yurt de Nehir Tuna avec Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan, Ozan Çelik. Projection le 4/10 à 10h

Les courts-métrages en compétition

Ils sont au nombre de 8 les courts-métrages en compétition avec une après-midi qui leur est dédiée, celle du jeudi 5 octobre. Les prix sont annoncés le soir même avant la projection de l'homme d'argile d'Anaïs Tellenne.