Festival International du Film de Saint Jean de Luz, le programme de l'édition 2019

6ème édition du Festival International du Film de Saint Jean de Luz du 7 au 13 octobre au cinéma Le Sélect avec 5 avant-premières mondiales et 8 nationales. Le jury 2019 est présidé par la réalisatrice Catherine Corsini pour ce festival qui valorise les premiers et seconds films.

Saint-Jean-de-Luz, France

Le rendez-vous annuel du cinéma en pays luzien avec cette année la 6ème édition du Festival International du Film de Saint Jean de Luz du 7 au 13 octobre. 5 avant-premières mondiales et 8 nationales au programme de ce festival concocté par son directeur artistique Patrick Fabre dont le but est de mettre en lumière les nouveaux réalisateurs à travers une sélection de premiers ou deuxièmes films. Les cinéphiles présents au cinéma Le Sélect pourront également profiter de courts-métrages de la sélection les Talents Adami, du Nikon film festival et de plusieurs master class proposées par des professionnels du cinéma pour échanger autour de leur métier.

Les organisateurs poursuivent la programmation de séances délocalisées dans le Pays Basque avec le mardi 8 à Cambo-les-Bains la projection de "L’État Sauvage" de David Perrault au cinéma L'Aiglon et le lendemain mercredi 9 à Saint-Palais, la présentation de "Jeunesse Sauvage" de Frédéric Carpentier au complexe Saint-Louis à 20h30. Ces 2 séances comme pour celles à Saint Jean de Luz se font en présence de l'équipe du film.

Lundi 7 octobre

Journée d'ouverture du festival avec l'arrivée du jury, des festivaliers et la projection hors compétition du film "les parfums" de Grégory Magne.

14h30, " Un vrai bonhomme " de Benjamin Parent avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré, Laurent Lucas, Nils Othenin-Girard. Projection pour les lycéens et les festivaliers.

" de Benjamin Parent avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré, Laurent Lucas, Nils Othenin-Girard. Projection pour les lycéens et les festivaliers. 19h15, cérémonie d'ouverture du festival avec la projection du court métrage "Plaisir fantôme" de Morgan Simon en présence du réalisateur, présentation du jury 2019 présidé par la réalisatrice et scénariste Catherine Corsini et diffusion, hors-compétition, du film "Les parfums" de Grégory Magne en présence du réalisateur, de l’actrice Emmanuelle Devos et de l'acteur Grégory Montel qui est aussi membre du jury 2019.

Mardi 8 octobre

Début de la compétition avec 2 longs-métrages "Made in Blangladesh", comédie musicale de Rubaiyat Hossain et "L'état sauvage" de David Perrault, film projeté au Sélect et également au cinéma de Cambo les Bains.

Au cinéma le Sélect à 10h, rencontre avec le jury du festival qui est présidé par la réalisatrice Catherine Corsini. A ses côtés les acteurs Grégory Montel et Djanis Bouzyani, l’actrice Zita Hanrot, la monteuse Céline Cloarec, le compositeur Laurent Perez del Mar et le réalisateur Cyprien Vial.

qui est présidé par la réalisatrice Catherine Corsini. A ses côtés les acteurs Grégory Montel et Djanis Bouzyani, l’actrice Zita Hanrot, la monteuse Céline Cloarec, le compositeur Laurent Perez del Mar et le réalisateur Cyprien Vial. 10h30, en compétition " Made in Bengladesh " de Rubaiyat Hossain avec Rikita Shimu, Novera Rahman, Parvin Paru, Deepanita Martin

" de Rubaiyat Hossain avec Rikita Shimu, Novera Rahman, Parvin Paru, Deepanita Martin 14h30, " Les chiens aboient " court métrage de Grégory Montel suivi en compétition du film " L'état sauvage " de David Perrault en présence du réalisateur et de l’actrice du film Alice Isaaz

" court métrage de Grégory Montel suivi en compétition du film " " de David Perrault en présence du réalisateur et de l’actrice du film Alice Isaaz 19h30, le court-métrage " La maman des poissons " de Zita Hanrot, en présence de sa réalisatrice et des actrices Noémie Chicheportiche et Eulalie Elsker suivi en compétition du premier long-métrage de Frédéric Farrucci " La Nuit Venue ", en présence de Guang Huo et Camelia Jordana

" de Zita Hanrot, en présence de sa réalisatrice et des actrices Noémie Chicheportiche et Eulalie Elsker suivi en compétition du premier long-métrage de Frédéric Farrucci " ", en présence de Guang Huo et Camelia Jordana 20h, à Cambo les Bains, projection de " L'état sauvage " de David Perrault en présence du réalisateur et de l’actrice du film Alice Isaaz

" de David Perrault en présence du réalisateur et de l’actrice du film Alice Isaaz 22h, au Sélect et en compétition, seconde séance pour "Made in Blangaldesh" de Rubaiyat Hossain

Mercredi 9 octobre

Une master class sur la musique au cinéma avec Laurent Perez del Mar et 2 longs-métrages en compétition dont "Jeunesse sauvage" projeté également en délocalisation à Saint Palais.

11h, projection pour les primaires et les festivaliers, hors compétition, du long-métrage " L’Extraordinaire voyage de Marona " d’Anca Damian

" d’Anca Damian 14h30, le court métrage " Relais " de Suzanne Clément suivi en compétition du premier long-métrage de Frédéric Carpentier " Jeunesse sauvage ", en présence du réalisateur et de l’acteur Pablo Cobo

" de Suzanne Clément suivi en compétition du premier long-métrage de Frédéric Carpentier " ", en présence du réalisateur et de l’acteur Pablo Cobo 17h, au Sélect, Master class avec le compositeur et membre du jury Laurent Perez del Mar (La Tortue rouge, Mon Garçon, Les Eblouis, Sol,...)

avec le compositeur et membre du jury Laurent Perez del Mar (La Tortue rouge, Mon Garçon, Les Eblouis, Sol,...) 19h30, projection en compétition du premier long-métrage de Guillaume de Fontenay " Sympathie pour le diable " en présence du réalisateur et de l’acteur Niels Schneider

" en présence du réalisateur et de l’acteur Niels Schneider 20h, à Saint Palais, l'équipe du film " Jeunesse sauvage " avec son réalisateur Frédéric Carpentier et l'acteur Pablo Cobo est présent au complexe Saint-Louis pour la projection de ce film

" avec son réalisateur Frédéric Carpentier et l'acteur Pablo Cobo est présent au complexe Saint-Louis pour la projection de ce film 22h, au Sélect, seconde séance pour le film en compétition de David Perrault "L'état sauvage"

Jeudi 10 octobre

Une Master class avec la réalisatrice, scénariste et présidente du jury du festival Catherine Corsini et côté compétition projection des films "Tu Mourras à 20 ans", "Un Divan pour tous" et "L’Échappée".

10h30, projection en compétition du long-métrage du soudanais Amjad Abu Alala " Tu mourras à 20 ans "

" 14h30, court-métrage de Mélanie Doutey " Avanti ", en présence de l’actrice Emma Liegois suivi en compétition du premier long-métrage de Manele Labidi " Un Divan pour tunis "

", en présence de l’actrice Emma Liegois suivi en compétition du premier long-métrage de Manele Labidi " " 18h, Catherine Corsini, la présidente du jury 2019, est à l'honneur avec une Master class autour de son parcours cinématographique. Cette rencontre se déroule au Sélect.

autour de son parcours cinématographique. Cette rencontre se déroule au Sélect. 19h30, le court-métrage de Christophe Brachet et Rémi Chapeaublanc " Cinq Minutes avant " suivi en compétition du premier film de Mathias Pardo " L’Échappée ", en présence du réalisateur, de l’actrice Joséphine Japy et de l’acteur Nekfeu

" suivi en compétition du premier film de Mathias Pardo " ", en présence du réalisateur, de l’actrice Joséphine Japy et de l’acteur Nekfeu 22h, seconde séance pour le film en compétition "Jeunesse sauvage" de Frédéric Carpentier

Vendredi 11 octobre

Une Master class sur le métier de monteur et le dernier jour de compétition pour les longs-métrages avec la projection des 2 derniers films de la sélection 2019.

9h30, au cinéma le Sélect, Master class autour du métier de monteur, avec Céline Cloarec

autour du métier de monteur, avec Céline Cloarec 10h30, en compétition le premier film d'Hinde Bouemaa " Noura Rêve "

" 14h30 le court-métrage de Guillaume Gouix " Mon Royaume " suivi dans la compétition des longs-métrages du premier film de Rodd Rathjen " Freedom ", en présence du réalisateur et de l’acteur Sarm Herg

" suivi dans la compétition des longs-métrages du premier film de Rodd Rathjen " ", en présence du réalisateur et de l’acteur Sarm Herg 19h30, hors-compétition Valérie Donzelli vient présenter son dernier film " Notre-Dame " aux festivaliers luziens

" aux festivaliers luziens 22h, seconde séance long-métrage en compétition de Manele Labidi "Un Divan pour tunis"

Samedi 12 octobre

Une Master class avec Valérie Donzelli, la compétition des courts-métrages, le concert de l'harmonie intercommunal et la soirée de clôture avec la révélation du palmarès.

9h30, projection gratuite du premier film de Valérie Donzelli, " La Reine des pommes " suivi d'une Master class en compagnie de cette réalisatrice

" suivi d'une en compagnie de cette réalisatrice 14h, compétition court-métrages avec les huit films : "A terre", "Le ciel est clair", "Les coudes serrés", "Le coup des larmes", "De particulier à particulier", "Je vais là-bas aussi", "Ne demande pas ton chemin" et "Quel joli temps pour jouer ses 20 ans"

avec les huit films : "A terre", "Le ciel est clair", "Les coudes serrés", "Le coup des larmes", "De particulier à particulier", "Je vais là-bas aussi", "Ne demande pas ton chemin" et "Quel joli temps pour jouer ses 20 ans" 17h, concert de l'Harmonie Intercommunal sur la place Louis XIV de Saint Jean de Luz avec une sélection de musiques de film.

17h, projection hors-compétition du premier long-métrage de Sarah Suco " Les Éblouis ", en présence de la réalisatrice et de l’actrice Celeste Brunnquell

", en présence de la réalisatrice et de l’actrice Celeste Brunnquell 20h15, cérémonie de clôture avec la révélation du palmarès de ce festival suivi hors-compétition de la projection du premier long-métrage de Jézabel Marques "Sol" en présence de la réalisatrice et de l’actrice Camille Chamoux

Dimanche 13 octobre

Dès 10h30, au cinéma Le Sélect, projection des courts métrages du Nikon Film Festival