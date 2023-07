Festival Les Vendanges du 7ème art de Pauillac : Noémie Lvovsky et Thierry Lhermitte à l'honneur

Cette première journée aux Vendanges du 7ème Art, à Pauillac, met des étoiles dans les yeux des festivaliers.

Ce matin à la médiathèque de la ville : Noémie Lvovsky, présidente du jury de cette 8ème édition, actrice, réalisatrice et scénariste offre une enrichissante master class où elle nous parle de son dernier film "La Grande Magie", de son amour du cinéma mais aussi de sa découverte de la région !

"Je suis époustouflée [...] arrivée hier soir en début de soirée, le ciel était d'une beauté ! il était mauve, je n'avais jamais vu un ciel comme ça"

Noémie Lvovsky en master class à la médiathèque de Pauillac au festival Les Vendanges du 7ème Art - Armelle Dufau

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Noémie Lvovsky en replay : "Le journal du festival Vendanges du 7ème art" et sur l'application ICI.

Les premières projections

Deux films en compétition jeune public : "Linda veut du poulet ! " de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach et "Nina et le secret du hérisson" de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli sont projetés en ce mardi 11 juillet, ainsi que deux films en compétition internationale : "Rosalie" de Stéphanie Di Giusto et "Monster" de Hirokazu Kore-eda.

Un peu plus tard dans la soirée, Radio Sardine vient faire son show ! Ceux qui sont désormais iconiques ici aux Vendanges du 7ème Art proposent un spectacle frais et délirant à 23h, entre théâtre et cinéma.

Les trois membres des Sardines - Armelle Dufau

Une cérémonie d'ouverture entre musique et anecdotes

Les festivaliers sont sur leur trente et un pour la cérémonie d'ouverture animée par les Sardines, puis après un mot du maire, commencée tout en douceur sur la musique de Thibault Cauvin, notre musicien girondins devenu star international.

Thibault Cauvin au festival Les Vendanges du 7ème Art - Armelle Dufau

Le jury de la compétition internationale se présente sur scène :

Noémie Lvovsky, présidente - actrice, réalisatrice et scénariste

Pascal Elbé - acteur, réalisateur et scénariste

Jean-Pierre Lavoignat - journaliste et auteur

Isabelle Gibbal-Hardy - exploitante

Lionel Abelanski - acteur et réalisateur

Le jury de la 8ème édition du festival Les Vendanges du Festival - Armelle Dufau

Thierry Lhermitte prend ensuite la main et offre une masterclass où il revient sur les débuts de la troupe du Splendid et nous offre de croustillantes anecdotes sur ses débuts (dans le sous-sol d'un théâtre !)

Thierry Lhermitte en masterclass aux Vendanges du 7ème Art - Miguel Ramos

Les Vendanges du 7ème Art, festival de cinéma qui se poursuit jusqu'au 16 juillet, nous promet une nouvelle fois une semaine pleine de surprises.