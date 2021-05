Fin Ar Bed : Une nouvelle saison pour le thriller en langue bretonne

Fin Ar Bed, le thriller en langue bretonne et réalisé en Bretagne est de retour pour une nouvelle saison. Un scénario percutant dans un environnement sombre pour cette deuxième saison.

Après le road-moovie de la première saison, où évoluent trois personnages, nous retrouvons Marie (Nolwenn Korbell), seule, sans emploi et en grand désarroi.

Elle rejoint Klet (Kaou Langoet), le jeune homme qu'elle avait embarqué par le passé. S'en suit une histoire dangereuse...

Une dimension thriller avec au coeur une famille qui se déchire - Fin Ar Bed

La 1ère saison de cette série réalisée en 2017 par Nicolas Leborgne, initiée par les chaîne régionales, a eu grand succès au-delà des frontières de la Bretagne a été regardée par environ 150 000 téléspectateurs sur France 3 Bretagne et fait 400 000 "vues" sur les réseaux sociaux.

Vendue à l'international et sélectionnée au Festival des Créations Télévisuelles de Luchon (2018), Fin Ar Bed est une série qui génère de l’engouement.

Justine Morvan incarne le personnage de Maëlis dans cette nouvelle saison de Fin ar Bed. C'est son promier rôle d'actrice. - Ludovic Auger

Diffusion

Fin Ar Bed, saison 2 est d'ores et déjà visible sur la plateforme france.tv. Elle sera diffusée le 17 mai 2021 à 22h55 sur France 3 Bretagne, et le 21 mai 2021 à 21h sur Tébéo, Tébésud, TVR, Brezhoweb et leurs sites en replay. La série est sous-titrée en français.

E brezhoneg

Fin Ar Bed, distro eo ar thriller e brezhoneg, sevenet er vro, gant ur c'houlzad nevez.

Un istor hag a skol, en un aergelc'h du ha teñval, setu 'pezh a ginnig Fin ar Bed 2. Goude ar road-moovie en-dro da zeir tudenn er c'houlzad kentan, ec'h adkavomp Marie, c'hoariet gant Nolwenn Korbell. Ur vaouez he-unan, kollet ha strafuilhet, hag en em gav en-dro war hent Klet, c'hoariet gant Kaou Langoet, ur paotr yaouank he doa kaset d'he heul er c'houlzad kentañ. Ha da neuze, un istor dañjerus...

Gallout a reer sellet dija ouzh Fin ar Bed 2 o vont war savenn France TV pe gortoz dilun da noz, adalek 10e55 war Frañs 3 Breizh, d'an 21 a viz Mae da 9e noz e vo skignet ivez war ar chadennoù lec'hel evel Tébéo pe Tébésud.

