Firminy : un film tourné pendant les municipales de 2020 projeté en avant-première au Majestic

Un documentaire tourné pendant la campagne des municipales de 2020 à Firminy est diffusé vendredi soir en avant-première à Firminy, au Majestic. Ce film, intitulé Madame le maire, se focalise sur la candidate Anne-Sophie Putot. En 2020, elle mène la liste d'union de gauche L'Élan citoyen, pour faire barrage au maire communiste sortant Marc Petit, son ancien allié politique. Elle estime qu'il ne peut pas briguer un nouveau mandat de maire alors qu'il a été condamné pour agression sexuelle (en février et novembre 2019, son pourvoi en cassation a été rejeté début 2020). Marc Petit n'a pas été réélu, Anne-Sophie Putot n'a pas remporté le scrutin non plus. C'est Julien Luya, candidat Les Républicains en 2020, qui devient maire ; Firminy bascule à droite.

Le film, que les Appelous peuvent voir en avant-première vendredi, a été réalisé et produit par une équipe stéphanoise. Julien Ouguergouz, le réalisateur, connaissait Anne-Sophie Putot avant de débuter le tournage (leur connivence est d'ailleurs assumée dans le film). La candidate lui demande de réaliser une vidéo pour elle au tout début de sa campagne. Après ce premier passage d'Anne-Sophie Putot derrière sa caméra, Julien Ouguergouz a l'idée de la filmer pendant toute la campagne, sur le terrain avec son équipe, face aux autres candidats lors de débats dans les médias, mais aussi chez elle, lorsqu'elle s'occupe de ses deux enfants.

Portrait "d'une femme ordinaire" au combat

Mais son film "n'est pas un reportage sur une campagne municipale locale", assure le réalisateur. Son objectif, c'est de faire "le portrait d'une femme ordinaire qui mène un combat politique et intime". Un principe auquel Anne-Sophie Putot a tout à fait adhéré. "Le but c'est de montrer que Monsieur et Madame Tout le monde, ils font de la politique, et quand j'entends les discours du "tous pourris" ou que les gens qui font de la politique c'est uniquement pour le pouvoir ou de l'argent, ben non [...] c'est des humains comme toute le monde, et on peut très bien concilier une vie familiale et politique", commente-t-elle.

Cette thématique devrait permettre au documentaire d'être diffusé dans le cadre de festivals ou de rencontres-débats, par exemple autour de la place des femmes en politique. C'est cette visibilité qu'espère donner au film le producteur stéphanois Mathieu Lesueur (La Casquette productions), au-delà de Firminy et de la Loire évidemment. Même si le producteur n'est pas peu fier d'avoir travaillé avec une équipe presque 100% ligérienne : de l'écriture à la technique, en passant même par la musique. "On a un super compositeur qui est stéphanois qui s'appelle Thomas Nicol, il nous a fait une bande son extraordinaire avec des musiciens stéphanois, dans des studios stéphanois", précise Mathieu Lesueur.

Madame le maire est diffusé en avant-première vendredi 20 janvier à 20h au Majestic à Firminy. Il est également programmé le 3 février sur Lyon Capitale TV.