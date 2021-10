Florence Toumieux, réalisatrice luzienne, à l'honneur au Festival du Film de Saint Jean-de-Luz

Au Festival International du Film de Saint Jean-de-Luz, le vendredi soir marque la fin de la compétition et le début des délibérations pour les jurys. L'occasion pour les cinéphiles de découvrir des films en avant-première avec une sensation particulière, ce vendredi soir, pour la projection en ouverture de soirée d'un court-métrage réalisé par une luzienne, Florence Toumieux. Née à Saint-Jean-de-Luz en 1977, la photographe et réalisatrice a présenté son premier court "le sang de la méduse" qui interroge sur la question de la recherche de l’immortalité. Un huis-clos, façon thriller, sur les recherches médicales contre le vieillissement et donc la mort.

L'historie : Une journaliste au Time interviewe le Professeur Dubreuil, Nobel pour ses recherches sur le gène du vieillissement. Durant l’entretien, cette dernière devient de plus en plus suspicieuse et s’interroge sur la véracité de ses interventions ainsi que de celles de sa ravissante assistante, Edwige. Après le départ de notre investigatrice, d’étranges révélations viendront confirmer ses doutes.

France Bleu Pays Basque : Premier court métrage présenté à la maison, qu'est-ce-que l'on ressent ?

Florence Toumieux : On est très ému parce qu'on sait que c'est une grande chance. C'est la première fois que je vais le voir sur un grand écran, en plus le voir chez soi et avec ses proches, c'est juste du bonheur. Je suis contente aussi de pouvoir participer un peu à ce festival qui met en valeur ma ville natale.

Dans ce film, c'est le spectateur qui découvre la vérité

On a essayé de créer le maximum de suspense. Le but, c'était d'un peu choquer le spectateur et de ne pas tout livrer tout de suite. En fait, on a implanté beaucoup de choses, on ne laisse pas la journaliste révéler, on sent qu'il y a quelque chose quand même, qu'elle voit que ce n'est pas normal. Mais c'est plus tard qu'on découvrira ce qui se passe vraiment. Et ce n'est pas la journaliste qui aura trouvé, c'est le spectateur du film. Le but, c'était aussi que le spectateur soit surpris. J'espère que ça marche.

La mise en scène du huis clos, c'était essentiel justement pour ce type de propos ?

Il fallait le penser minimaliste, créer une ambiance. On a un décor d'interview qui est classique et ensuite, on passe dans un deuxième décor où l'enfermement se ressent encore plus. En tout cas, on l'a traité comme ça. On est presque dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre. On n'est pas dans l'espionnage, mais c'était un peu de l'inspiration. C'était vraiment ça. Et tout ça dans un décor très maîtrisé.

Un film qui fait écho à l'actualité de la recherche médicale

En fait, c'est très étrange parce que ce court-métrage a été écrit deux ans avant la pandémie du Coronavirus. Ça part d'un constat qui est quand même très simple. L'homme ne veut pas mourir, on ne veut pas vieillir. On ne veut pas montrer qu'on vieillit et on ne veut pas mourir. On est parti de ce postulat là et après, effectivement, on s'est rattaché à des faits scientifiques, dont notamment cette méduse puisque c'est le titre du film. Cette catégorie de méduses très particulière qui a trouvé le secret sur lesquelles les scientifiques planchent aujourd'hui pour évidemment le transmettre à l'homme ou en tout cas le transposer à l'homme. Voilà, qui fait écho aujourd'hui ! Est ce qu'on peut empêcher cela ? Est-ce-que morale et science sont compatibles. ? Est ce qu'on peut empêcher un scientifique de trouver ? Ça renvoie donc forcément sur des questions assez universelles, mais très actuelles.

Quel projet après ce 1er court-métrage ?

On a déjà entamé un autre projet depuis quelques temps, dire quelques années avec toujours mon co-auteur Jean-Marie Roth. Un long métrage qui j'espère verra le jour assez rapidement et qui est en finalisation de l'écriture. Le sujet n'a rien à voir avec celui du sang de la méduse, mais ce sera la même technique dramaturgique.

Le court-métrage "Le sang de la méduse" de Florence Toumieux a été primé au Festival Arff Berlin dans les catégories « Best director » et « Best short », en juillet. Il est également en sélection officielle au festival Paris art and movie awards (Pama).