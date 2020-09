France Bleu fête ses 40 ans, à cette occasion France Bleu Creuse invite l'actrice Nathalie Baye

Depuis sa création, année après année, France Bleu s’est implanté avec force sur le territoire, et notamment en Creuse, en tissant des liens indéfectibles avec ses auditeurs. Plus que jamais, France Bleu Creuse, fière de remplir sa mission de service public, est un acteur incontournable de l’information, des services et du divertissement de proximité.

France Bleu fête ce vendredi 25 septembre ses 40 ans et à cette occasion France Bleu Creuse invite l'actrice Nathalie Baye, qui a quitté la Creuse il y a quelques années, mais qui y reste très attachée.

Nathalie Baye évoquera tout au long de notre matinale spéciale, à partir de 6h00 ce vendredi 25 septembre et en compagnie de Gaetan Spagnol, ses souvenirs professionnels de 1982, son coin de paradis en Creuse, son premier voyage aux Etats-Unis, ses souvenirs de Creuse, ce qu'elle chante sous la douche le matin, nous dira si elle est adepte des circuits courts, comment elle gère sa vie publique et sa vie privée et ce qu'elle regarde à la télé.