France Bleu fête ses 40 ans, à cette occasion France Bleu Orléans invite le réalisateur Nicolas Vanier

Nicolas Vanier, aventurier, auteur et réalisateur

France Bleu fête ses 40 ans, ce vendredi 25 septembre !

Pour fêter dignement cet anniversaire, qui mieux que Nicolas Vanier pour souffler ces bougies ?!

L’aventurier solognot devenu auteur et réalisateur à succès avec « Le dernier trappeur », « Belle et Sébastien », « L’école buissonnière » ou « Donne-moi des ailes » sera notre invité exceptionnel, en direct, ce vendredi 25 septembre de 7h30 à 10h30 pour évoquer son nouveau film « Poly » mais aussi ses valeurs et ses combats.

Et comme cet anniversaire est surtout le vôtre, nous vous offrirons toute la journée son dernier livre paru chez XO éditions et des invitations pour voir ce nouveau film, à partir du 7 octobre.

Nous recevrons également à 9h30, Muriel Bec, la dresseuse animalière de Sury-aux-Bois qui a travaillé sur tous ses films avant de terminer par une touche gourmande à 10h avec Cécile Potage de la P’tite marmite à Lamotte-Beuvron, l’un de ses restaurants préférés.

Invité de la rédaction, la question du jour, le kiosque, côté culture, les experts, on cuisine ensemble, Nicolas Vanier est de tous les rendez-vous, ce vendredi 25 septembre pour l’anniversaire de France Bleu.

40 ans de proximité !