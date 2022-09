France Bleu vous invite à l’avant-première du film “L’innocent” à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux le 15 septembre

France Bleu Gironde aime le cinéma et partage sa passion avec vous. Gagnez vos invitations pour le nouveau film de et avec Louis Garrel. Découvrez “L’innocent” avant tout le monde le jeudi 15 septembre à 20h30 à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux en présence de son réalisateur. Bonne chance !

Gagnez votre rencontre avec Louis Garrel et découvrez son nouveau film en avant-première avec France Bleu Gironde

Et si vous profitiez de la rentrée pour reprendre vos bonnes habitudes ? Direction les salles obscures pour découvrir le nouveau film événement signé Louis Garrel. Le comédien-réalisateur, césar du meilleur espoir masculin, sort “L’innocent”. Côté casting, Roschdy Zem et Anouk Grinberg crèvent l’écran. Grâce à France Bleu Gironde, vous allez découvrir ce film avant tout le monde en présence de Louis Garrel le jeudi 15 septembre à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux à 20h30. Pour tenter votre chance et gagnez vos 2 invitations, remplissez le formulaire ci-dessous.

“L’innocent”, la nouvelle réalisation de Louis Garrel

Devant la caméra de Louis Garrel, c’est Roschdy Zem et Anouk Grinberg qui se partagent l’affiche. Le pitch : l’histoire d’Abel en pleine panique quand il apprend que sa mère Sylvie est sur le point de se marier avec un détenu en prison. Il se met en tête de la protéger. Pour cela, il peut compter sur Clémence, sa meilleure amie. Mais sa rencontre avec Michel, son nouveau beau-père lui offre de nouvelles perspectives…