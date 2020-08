France Bleu Poitou vous invite à l'avant première du film « Mon cousin » au Loft de Châtellerault le 27 août

Vincent Lindon et François Damiens sont au Loft de Châtellerault jeudi 27 août pour y présenter le nouveau film de Jan Kounen "Mon cousin". Gagnez vos invitations pour la projection en avant-première ce long-métrage.

Jan Kounen le réalisateur de "99 Francs", "Les Infidèles", "Coco Chanet & Igor Stravinsky" revient avec un nouveau long-métrage "Mon cousin" au casting de luxe : Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot, Alix Poisson...

Pierre (Vincent Lindon) est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien (François Damiens) qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaîne gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.

Gagnez vos places pour l'avant-première de "Mon cousin"

Jeudi 27 août, à 20h15, Vincent Lindon et François Damiens seront à Châtellerault au cinéma Le Loft pour y présenter en avant-première cette nouvelle comédie de Jan Kounen "Mon cousin". France Bleu Poitou vous invite à cette projection et à la rencontre avec les 2 acteurs masculins de ce film. Inscrivez-vous via le formulaire ci-dessous.