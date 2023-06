France Bleu Provence, ici on aime le Cinéma

Sorties ciné de la semaine, coups de cœur, évènements, vous aimez le 7ème art ? Vous êtes au bon endroit, chaque mercredi sur France Bleu Provence !

· 16h20 : coup de fil à un exploitant d'une salle obscure dans le 13, 83, 04, 05 avec la complicité des Écrans du Sud

· 16h30 : interview ciné, sorties nationales et locales.

· 17h30 : chronique de Séances Spéciales sur les évènements cinéma dans la région et les sorties nationales.

Ici, coup de fil au cinéma Le Bourguet à Forcalquier

Chaque mercredi, France Bleu Provence et les Ecrans du Sud passe un coup de fil à un cinéma. Ce mercredi 7 juin nous étions en Haute-Provence, à Forcalquier, au cinéma Le Bourguet avec son programmateur Fabien David.

L'occasion d'évoquer avec le Ciné-Rencontre, avec l' Aflam (le festival des rencontres internationales des cinématographies arabes), de la réalisatrice Rania Stephan jeudi 8 juin 2023 pour évoquer la tragédie de la guerre à travers son documentaire "Le champs des mots". Dialoguant avec l’écrivaine syrienne en exil Samar Yazbek, le film tisse différents éléments visuels et sonores pour trouver du sens face à la violence du monde.

Le Ciné-Rencontre c'est ce jeudi 8 juin à 20h30 à Forcalquier, Place du Bourguet pour se retrouver avant d'entrer dans le cinéma. "Le champ des mots" en présence de la réalisatrice Rania Stephan à découvrir avec France Bleu Provence et Séances Spéciales .

Ici, on sort au Festival du Premier Film de La Ciotat

Chaque mercredi nous entrons dans les salles de cinéma ! Direction la plus vieille salle de cinéma au monde encore en activité, le "Berceau du Cinéma" à La Ciotat est aussi le lieu où vous pouvez découvrir les premiers films des prochains grands réalisateurs lors de la 40e édition du Festival du premier film de La Ciotat Berceau du cinéma .

Les Ciotadens sont les bienvenus pour vivre pleinement ce festival qui promet de riches découvertes. Vous pourrez suivre les prouesses des artistes ayant présenté leur premier film au cours de cet évènement et y découvrir bien sûr de nouveaux réalisateurs, notamment via la projection de courts-métrages. Laissez-vous emporter par la lumière de l’Eden en vivant au rythme de ce magnifique évènement qui prévoira également, et ce durant les 5 jours de manifestation, une animation musicale dans la cour de l’Eden de 18h à 19h30, pour le plaisir des festivaliers, des curieux et des amateurs du 7e art.

Teaser 40e Festival du premier film de La Ciotat Berceau du cinéma

Ici, on sort au cinéma

Chaque mercredi soir sur France Bleu Provence, l'une des voix de l'association « Les Ecrans du Sud », vous livre deux coups de projecteur, l'un sur un film à l'affiche, l'autre sur un évènement ciné ! Avec Vincent Thabourey Directeur Général des Ecrans du Sud on évoque :

- LA SORTIE EN SALLES de Riddle of Fire, dimanche 11 juin à l'Alhambra de Marseille

- ÉVÈNEMENT : Reprise de la Quinzaine des cinéastes dans cinq salles de la Région Sud

RIDDLE OF FIRE

Long métrage | 114 minPremière mondiale

Il était une fois un trio d’enfants cherchant à craquer le code parental de leur nouvelle console et aussi la parfaite recette de la blueberry pie, une secte de braconniers qui ne cessent de se chicaner, une petite fille qui a des dons elfiques… Un premier long métrage dont le budget est aussi lilliputien que sont géantes sa sophistication formelle et sa liberté épique. Comme si, dans une forêt enchantée du Wyoming, Tom Sawyer, le Club des cinq et les Goonies s’étaient donné rendez-vous pour faire un jeu de plateau autour d’un feu de camp.

Cinéaste : Weston Razooli Acteurs : Lio Tipton (Anna-Freya), Charles Halford (John Redrye), Charlie Stover (Hazel), Lorelei Olivia Mote (Petal), Phoebe Ferro (Alice), Skyler Peters (Jodie) Scénario : Weston Razooli Photographie : Jake L. Mitchell Son : Garrard Whatley Décors : Meg Cabell Montage : Weston Razooli

Le ton du film Weston Razooli, suivant les aventures de trois enfants, est faussement naïf. - Anaxia

REPRISE DE LA QUINZAINE DES CINÉASTES DANS CINQ SALLES DE LA RÉGION SUD :

Afin d’offrir la possibilité aux spectateurs des salles Art et Essai de découvrir la sélection dans la foulée du Festival de Cannes, la Quinzaine des Cinéastes propose 9 avant-premières des films de l’édition 2023.

​Programmation au cinéma Le Royal à Toulon

Programmation au cinéma Le Méliès à Port de Bouc

Programmation au cinéma Alhambra à Marseille