France Bleu Provence, ici on aime le cinéma...tout l'été !

Sorties ciné de la semaine, coup de cœur, évènement, vous aimez le 7ème art ? Vous êtes au bon endroit, chaque mercredi avec Mélanie Masson sur France Bleu Provence !

16h20 : coup de fil à un exploitant d'une salle obscure dans le 13, 83, 04, 05 avec la complicité des Écrans du Sud

: interview ciné, sorties nationales et locales 17h30 : chronique de Séances Spéciales sur les évènements cinéma dans la région et les sorties nationales

La restitution 2023 des ateliers d'éducation à l'image "Cour(t)s-y-vite" destinés aux écoliers et collégiens à Marseille, c'est ce samedi 24 juin aux cinémas les Variétés et au Gyptis !

Lumière sur une action magnifique et nécessaire d'éducation à l'image portée par les Ecrans du Sud , nos partenaires, tout au long de l'année. De novembre à juin, des clubs de programmation et analyse filmiques ont été mis en place dans les collèges Edgar Quinet et Belle de mai et dans les écoles primaires Peyssonnel 1 – Convalescents – Korsec – Maurice Cadenat – Jet d’eau révolution et Révolution Vaillant. Les programmateur.rices en herbe, encadré.es par des intervenantes spécialisées dans le cinéma, visionnent des films, apprennent à lire et décrypter une image, s’initient au langage cinématographique ! Retrouvez tout le programme de ces restitutions ici .

Karina Bianchi qui coordonne la programmation est l'invitée de Mélanie Masson.

C'est l'été ! La saison du cinéma en plein air est lancée en Provence ! "Mamma Mia" et "Antoinette dans les Cévennes", ça vous tente ? C'est à voir à St-Savournin, au complexe sportif G. Roux, les 21 juin et 1er juillet avec l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile .

Cathy Laplane du Pôle administratif et culturel de la Mairie de Saint-Savournin est l'invitée de Mélanie Masson.

Chaque mercredi soir sur France Bleu Provence, l'une des voix de l'association « Les Ecrans du Sud », vous livre deux coups de projecteur, l'un sur un film à l'affiche, l'autre sur un évènement ciné !

Ce mercredi, Vincent Thabourey, directeur général des Ecrans du Sud / Séances Spéciales , nous livre son coup de cœur pour le très attendu "Asteroid City" de Wes Anderson, en salles ce 21 juin, et l'événement "Et que vivent les salles de cinémas !" à vivre ce dimanche 25 juin à 19h autour du film "Cinéma Paradiso" à La Cascade à Martigues .

