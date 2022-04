Gagnez vos invitations pour l'avant première de C'est Magnifique, le 6 mai au cinéma Le Loft de Châtellerault

France Bleu Poitou vous invite à l'avant première de "C'est Magnifique" de et avec Clovis Cornillac, vendredi 6 mai à 20h15 au cinéma Le Loft de Châtellerault. Cette projection se fera en présence du réalisateur de ce film.

"C'est Magnifique" est le 4ème long métrage de Clovis Cornillac en tant que réalisateur. Derrière et aussi devant la caméra, il partage l'affiche avec les comédiennes Alice Pol et Manon Lemoine. Cette comédie sort le mercredi 1er juin, mais pour les impatients, France Bleu Poitou vous invite à son avant-première le vendredi 6 mai à 20h15 au cinéma Le Loft de Châtellerault. Cette projection se fera en présence de son réalisateur et acteur principal : Clovis Cornillac. Gagnez vos 2 places pour découvrir ce film avant tout le monde en remplissant le formulaire ci-dessous.

L'histoire : Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu'il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement.