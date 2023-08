Gagnez vos invitations pour "Dogman" de Luc Besson et rencontrez le réalisateur le 14 septembre à Bordeaux

“Nikita”, “Léon”, “Le cinquième élément”, “Jeanne d’Arc”, la saga “Arthur”... Luc Besson a une filmographie qui donne le tournis. Et il ne s’arrête pas là ! En effet, le réalisateur français s’apprête à sortir un tout nouveau film. “Dogman”.

Rencontrez Luc Besson à Bordeaux grâce à France Bleu Gironde

Pour découvrir le nouveau film de Luc Besson avant tout le monde, France Bleu Gironde vous propose d’assister à l’avant-première du film le jeudi 14 septembre à 20h30 au cinéma Mégarama à Bordeaux. Pour tenter votre chance, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous et de croiser les doigts pour que votre nom soit sélectionné. Vous avez jusqu’au dimanche 10 septembre pour vous inscrire. Bonne chance !

“Dogman”, le film événement de la rentrée

Avec son nouveau film, Luc Besson frappe fort et annonce un retour poignant avec l’histoire incroyable de cet enfant, meurtri par la vie, qui va se réfugier auprès de l’amour de ses chiens. Un petit bijou comme le réalisateur sait les faire. Magistralement interprété par Caleb Landry Jones, “Dogman” va marquer les esprits. Déjà vu dans des films forts comme “No country for old men”, “Breaking bad” ou encore “The social network” et “Le dernier exorcisme”, il est la révélation du film. A suivre…