Gagnez vos invitations pour l’avant-première de “L’Abbé Pierre” le 27 septembre à l'UGC Ciné Cité de Bordeaux

Après “Sauver ou périr” avec Pierre Niney et Anaïs Demoustier et “Goliath” avec Gilles Lellouche, le réalisateur Frédéric Tellier revient sur les écrans avec le film qui s’annonce comme l’événement de cet automne. “L’Abbé Pierre, une vie de combats” sort en salles le 8 novembre 2023. L’équipe est en tournée pour présenter ce film avant sa sortie. Ce sera le cas le mercredi 27 septembre à 20h30 à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux en présence du réalisateur et de l’acteur Benjamin Lavernhe . Le sociétaire de la Comédie Française est bluffant dans le costume de ce grand monsieur.

Découvrez “L’Abbé Pierre” en avant-première avec France Bleu Gironde

France Bleu Gironde vous invite à découvrir le film “L’Abbé Pierre, une vie de combats” le mercredi 27 septembre à 20h30 à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux. Pour être nos invités, tentez votre chance en remplissant le formulaire ci-dessous. Vous avez jusqu’au dimanche 24 septembre. Bonne chance !

Un rôle puissant pour Benjamin Lavernhe

L’Abbé Pierre a œuvré pour aider les sans-abris. Engagé, résistant et révolutionnaire, il est entré dans l’histoire de notre pays par ses actions. C’est son parcours que Frédéric Tellier vous propose de (re)découvrir avec son biopic “L’Abbé Pierre, une vie de combats”. Avec ce film, l’acteur Benjamin Lavernhe trouve un rôle à la mesure de son talent. Après avoir interprété Jean-Michel Cousteau, le frère du commandant, dans le biopic “L’Odyssée” et après ses rôles de composition pour “Le sens de la fête” ou encore “Antoinette dans les Cévennes”, le comédien se glisse dans la peau de l’Abbé Pierre pour faire vivre la mémoire de cet homme qui a marqué l’histoire. Emmanuelle Bercot et Michel Vuillermoz font également partie du casting.

L’Abbé Pierre, une vie de combats. Sortie le 8 novembre 2023.

En avant-première le mercredi 27 septembre à 20h30 à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux en présence de Frédéric Tellier et Benjamin Lavernhe.