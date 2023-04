La réalisatrice Victoria Bedos vient à Bordeaux présenter en avant-première son nouveau film : « la plus belle pour aller danser », avec Brune Moulin, Philippe Katerine et Pierre Richard . Rendez-vous à l' UGC Ciné Cité de Bordeaux, mercredi 12 avril à 20h15. France Bleu Gironde vous invite à cette séance via le formulaire ci-dessous.

La plus belle pour aller danser !

Marie-Luce Bison, 14 ans, est élevée par son père dans une joyeuse pension de famille pour seniors dont il est le directeur. C'est bientôt la soirée déguisée de son nouveau collège : son père ne veut pas qu'elle s'y rende... et de toute façon, elle n'est pas invitée. Mais poussée par Albert, son meilleur ami de 80 ans, Marie-Luce, s'y incruste, habillée en homme ! Ce soir-là, tout le monde la prend pour un garçon… un garçon que l’on regarde et qui plait. Elle décide alors de s’inventer un double masculin prénommé Léo pour vivre enfin sa vie d’ado. Bien entendu, à la maison, la relation avec son père va se compliquer !

LA PLUS BELLE POUR ALLER DANSER Bande annonce (2023)