Gagnez vos invitations pour l'avant-première du film "Les folies fermières" à Bordeaux le 2 avril

"Les folies fermières", c'est le nouveau film de Jean-Pierre Améris. Le long métrage sur les écrans le mercredi 11 mai prochain et à découvrir en avant-première le samedi 2 avril à 20h15 à l'UGC ciné-cité de Bordeaux centre-ville. Le réalisateur sera présent à la fin de la séance pour discuter avec vous.

Jean-Pierre Améris s'est déjà illustré à plusieurs reprises sur le petit et grand écran. Dans sa filmographie vous trouverez "Les émotifs anonymes" avec Isabelle Carré et Benoit Poelvoorde ou encore plus récemment "Profession du père" avec le même Benoit Poelvoorde. Cette fois Alban Ivanov et Michèle Bernier sont au casting de son nouveau film.

L'histoire

« Les folies fermières » c’est l’histoire de David, jeune paysan du Cantal, il vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.