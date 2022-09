Vos invitations pour l'avant-première du film "Simone le voyage du siècle" le 3/10 au CGR de Villenave d'Ornon

Evènement au CGR de Villenave d'Ornon avec la projection en avant-première du biopic sur Simone Veil "Simone, le voyage du siècle" le lundi 3 octobre à 20h45, un film d'Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein dans le rôle principal. Gagnez vos 2 invitations pour cette séance spéciale en présence de l'équipe du film.

Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan

Simone, le voyage du siècle, raconte le destin incroyable de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques et ses tragédies. C'est le portrait épique et intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d'une brûlante actualité.

Simone Veil a vécu une enfance heureuse ponctuée de vacances au bord de la méditerranée avant d'être déportée à l'âge de 16 ans avec sa famille à Auschwitz pendant la seconde guerre mondiale. L'adolescente perdra ses parents et son frère dans les camps de la mort, mais comme elle, ses deux sœurs reviendront vivantes de Pologne.

Simone Veil est nommée ministre de la santé en 1974, elle a 47 ans. On lui doit notamment la dépénalisation de l'IVG en 1975, ou encore la contraception libre et gratuite dans les centres de planning familial. En 1979, c’est la première femme à être nommée à la tête du Parlement européen. Entre 2001 et 2007, elle a présidé la Fondation pour la mémoire de la Shoah.

Simone Veil s'est éteinte le 30 juin 2017, et repose depuis 2018, avec son mari Antoine, au Panthéon.