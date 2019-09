Gagnez vos invitations pour le festival d’avant-premières dans les cinémas CGR de Gironde du 1 au 8 octobre

France Bleu Gironde vous offre vos places pour les huit films programmés au cinéma Le Français de Bordeaux et au CGR de Villenave d'Ornon lors de ce festival d'avant-premières du 1er au 8 octobre.

Gironde, France

Sixième édition pour le festival d'avant-premières du 1er au 8 octobre dans les cinémas CGR de Gironde, l'occasion pour les cinéphiles de découvrir des films français ou américains en exclusivité avant leurs sorties en salle, un événement en partenariat avec le magazine "Télécâble Sat Hebdo". Parmi les huit longs métrages programmés cette année, le film événement « Gemini Man » avec Will Smith et le nouveau Film des Chevaliers du Fiel, « Les municipaux, trop c’est trop », avant sa sortie officielle le 23 octobre prochain ! France Bleu Gironde vous offre vos places pour les salles du Français à Bordeaux et du CGR de Villenave d'Ornon.

Les 8 films de ce festival proposés en avant-première

8 long-métrages à découvrir avant tout le monde durant ce festival

- Mardi 1/10, "Gemini Man" d'Ang Lee avec Will Smith, séance à 19h45 et 22h15

- Mercredi 2/10, "Angry Birds, copain comme cochon" de Thurop Van Orman, séance à 14h

- Jeudi 3/10, "Les municipaux, trop c'est trop" de et avec les Chevaliers du Fiel à 20h

- Vendredi 4/10, "Joker" de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix séance à 20h

- Samedi 5/10, "Hors Normes" d'Olivier Nakache et Éric Toledano avec Vincent Cassel, séance à 20h

- Dimanche 6/10, "Abominables" de Jill Culton, séance à 11h

- Lundi 7/10, "Mon chien stupide" de et avec Yvan Attal, séance à 20h

- Mardi 8/10, "La belle époque" de Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil, séance à 19h45