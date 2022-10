Gagnez vos places pour le film France Bleu Le Petit Nicolas

En salle depuis mercredi 12 octobre, ça n'est pas une nouvelle histoire du Petit Nicolas qui vous est proposée mais l'Histoire du Petit Nicolas ou comment la rencontre entre un dessinateur et un scénariste va donner naissance au plus célèbre des écoliers.

ⓘ Publicité

Gagnez vos invitations !

Le Petit Nicolas, un film d'animation France Bleu de Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, avec les voix de Alain Chabat et Laurent Lafitte.

Inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous avant le samedi 22 octobre à 23h59. Les gagnants seront recontactés par téléphone.

L’histoire

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.