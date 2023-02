Gagnez vos places pour l'avant-première avec équipe de Sage-Homme, le 9 février !

Le film Sage-Homme sera diffusé en avant-première le jeudi 9 février au Gaumont Parc Millésime de Thillois.

On suit le jeune Léopold, âgé de 19 ans, qui rate le concours d'entrée en médecin. il décide d'entrer provisoirement à l'école des sages-femmes, en attendant de pouvoir rebondir. Il peine à s'adapter à ce milieu exclusivement féminin, avant de bien vite rencontrer Nathalie, sage-femme aguerrie et passionnée : son regard va alors changer et ses certitudes en seront bouleversées.

Melvin Boomer, jeune comédien prometteur, donne la réplique à Karin Viard, grande comédienne connue pour ses immenses prestations dans Embrassez qui vous voudrez, Tatie Danielle ou les Apparences.

La réalisatrice, Jennifer Devoldère, est enfin de retour au cinéma après des années d'absence.

Mettant en avant le difficile travail des sages-femmes et les relations entre hommes et femmes dans un domaine aussi intime et particulier, Sage-Homme questionne autant qu'il charme. Une comédie atypique, pas si légère que cela, qui sait faire la part belle aux émotions fortes.

Sage-Homme, en avant-première exceptionnelle au Gaumont Parc Millésime, ce jeudi 9 février à partir de 19h45 : du cinéma comme on l'aime !