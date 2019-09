Tarbes : gagnez vos places pour l'avant-première de "Hors normes" en présence d'Olivier Nakache et Eric Toledano

France Bleu vous offre vos invitations pour l'avant-première du film "Hors Normes" avec Vincent Cassel, et en présence des réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano au Méga CGR de Tarbes mercredi 25 septembre à 20h.

Pau, France

Les deux réalisateurs Olivier Nakache et Éric Toledano seront présents au Méga CGR de Tarbes mercredi 25 septembre à 20h pour présenter leur nouveau film. Ils sont devenus des références du cinéma, notamment grâce des films incontournables (Intouchables, Nos jours heureux, Samba, Le Sens de la fête ...). Ils cumulent plus de 27 millions d’entrées sur seulement 6 films dont notamment plus de 19 millions d’entrées sur INTOUCHABLES qui s’est hissé sur le podium du box-office français de toute l’histoire.

Comment jouer ?

Pour tenter votre chance, répondez à cette question sur les deux réalisateurs du film