Gagnez vos places pour l'avant-première de "La cour des Miracles" le lundi 19 septembre à l'UGC de Bordeaux

France Bleu Gironde vous invite à l'avant-première du film "La cour des Miracles" présenté en avant-première le lundi 19 septembre à l'UGC ciné-cité de Bordeaux-centre à 20h00. Vous pourrez discuter à la fin de la séance avec les réalisateurs Hakim Zouhani et Craine May et les acteurs Rachida Brakni, Anaide Rozam, Sérigue M'Baye (Disiz la peste).

Tentez votre chance ici:

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

L'histoire: Un nouvel établissement scolaire "bobo-écolo" flambant neuf sort de terre en Seine saint Denis et menace l'école primaire historique du secteur, l'école Jacques Prévert. La directrice se mobilise pour sauver son établissement en créant la première "école verte" de banlieue. Elle va devoir composer avec une équipe pédagogique pas vraiment tournée vers la nature.