Gagnez votre DVD de "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?" sur France Bleu

Après le succès de "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu" et de "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu", Philippe de Chauveron et toute l'équipe du filme reviennent pour un troisième et dernier volet qui vient clôturer cette saga à succès.

Résumé

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé.

"Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu" arrive sur les petits écrans et à cette occasion, France Bleu vous fait gagner l'intégrale de la saga.