Gagnez votre séjour dans le Sud de l'Angleterre à l'occasion de la sortie de Downton Abbey 2, une nouvelle ère

Le second volet des aventures de la famille Crawley sort le 27 avril au cinéma. L'occasion pour France Bleu, partenaire du film, de vous inviter dans un voyage sur les traces de vos héros préférés.

Multi récompensée et adoubée par la critique et les spectateurs, Downton Abbey est l'une des séries les plus marquantes de ces dernières années. Elle replonge les spectateurs dans les méandres de la famille Crawley et de ses domestiques. Entre destinées amoureuses et déclin de l'aristocratie anglaise, la série suit les péripéties d'une pléiade de personnages dans une épopée qui prend racine en 1912, avec le naufrage du Titanic pour s'achever en plein cœur des années 20.

6 saisons et 52 épisodes plus tard, la série franchit les contours du petit écran et s'offre un premier film époustouflant de beauté dans lequel la famille Crawley se retrouve à côtoyer le roi d'Angleterre. Le 27 avril prochain, l'équipe transforme l'essai et dévoile un second volet "Une nouvelle ère" en partenariat avec France Bleu. Les mêmes recettes sont de retour : amour, intrigues et commentaire sur la société, le tout en s'offrant un détour par les côtés françaises avec, au casting, Jonathan Zaccaï et Nathalie Baye !

Pour fêter cette sortie, France Bleu vous offre votre séjour sur la riviera anglaise. Au programme la verdoyante campagne anglaise, les côtes déchiquetées des Cornouailles et du Devon, semées de petits ports de pêche et de superbes sites historiques et culturels : Highclere Castle, emblématique château de la famille Crawley dans la série, Stonehenge ou encore la cathédrale de Salisbury.

Pour en savoir plus sur votre séjour, le descriptif détaillé

La côte Sud de l'Angleterre - Britanny Ferries

Votre séjour pour deux personnes comprend :

6 nuits en Bed and Breakfast

La traversée de la Manche en ferry avec votre véhicule

une cabine-couchette vous est réservée pour cette traversée

Pour pouvoir profiter de ce séjour, vous devez disposer d'un véhicule personnel et d'un passeport valide.

Comment participer ?

Ecoutez France Bleu du lundi 25 avril au dimanche 1er mai inclus, et en participant à l'un des rendez-vous jeu de la journée, vous serez inscrits pour le tirage au sort qui aura lieu lundi 2 mai en direct à 12h50 dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission