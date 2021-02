Golden Globes : le Belfortain Tahar Rahim à la conquête d'Hollywood

Et si le premier acteur français à rafler le prix de "meilleur acteur dans un film dramatique" aux Golden Globes était Belfortain ? Tahar Rahim, 39 ans et originaire du quartier des Résidences, est nommé dans cette catégorie pour sa performance dans "Désigné coupable" de Kevin Macdonald. Il fera face à des poids lourds du cinéma américain comme Anthony Hopkins ou Gary Oldman.

10 kilos perdu en deux semaines

Les Golden Globes font partie des prix les plus convoités du cinéma américain et sont un indicateur majeur des films et des acteurs ayant de grandes chances de remporter une statuette aux Oscars. La cérémonie, qui se déroulera de manière virtuelle depuis Beverly Hills (Etats-Unis) entre ce dimanche 28 février et ce lundi 1er mars, a la particularité de distinguer les "films dramatiques" des "comédies" dans certaines catégories, y compris pour celle du meilleur acteur.

Aucun français ne l'a remporté pour un film dramatique. En revanche, Gérard Depardieu pour "Green Card" en 1991 et Jean Dujardin pour "The Artist" en 2012 ont été récompensé dans la catégorie "meilleur acteuil dans un film musical ou une comédie".

Dans "Désigné coupable", Tahar Rahim incarne Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien suspecté à tort de terrorisme et enfermé pendant 14 ans dans la prison de Guantanamo. Son avocate, qui le fera libérer à force d'acharnement judiciaire contre l'administration américaine, est jouée par Jodie Foster. "C'est une histoire vraie qui mérite et qui doit être racontée. C'est terrible ce qu'il s'est passé pour cet homme, dans le coeur duquel règne un message de pardon et de paix. C'est ça le plus important au fond", a déclaré le natif de Belfort à l'AFP, et évoque un tournage très "intense" physiquement et émotionnellement "le plus intense que j'ai jamais fait", détaille-t-il. Pour son rôle, Tahar Rahim a perdu dix kilos en deux semaines.

Une concurrence féroce

Face à l'acteur français, des monstres sacrés du cinéma américain, Anthony Hopkins pour "The Father" et Gary Oldman pour "Mank", mais aussi Chadwick Boseman, décédé en août 2020 et nommé à titre posthume pour "Le Blues de Ma Reinay", et Riz Ahmed pour "Sound of Metal".

Les récompenses sont remises avec près de deux mois de retard sur le calendrier habituel.

Avec AFP.