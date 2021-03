Guillaume Bois, photographe toulousain anti-clichés

A Bellefontaine, quartier toulousain, un jeune photographe talentueux capte les moments de vie et dénonce la stigmatisation du Mirail. Guillaume Bois est diplômé d'une école de cinéma à Ramonville (31). Coup de coeur et coup de gueule d'un passionné de l'image.

Mon rêve serait d'exposer mes photos au château d'eau de Toulouse, près de la prairie des filtres. Guillaume Bois.

Dans "Côté Culture, Comptez sur Nous" à 9h10 sur France Bleu Occitanie, Guillaume Bois est au micro d'Alban Forlot. Il nous dit que "Bellefontaine ça respire et ce n'est pas un lieu interdit". Avec son regard différent, ce tarnais parle de lumière, de sourire et prépare un documentaire sur deux jeunes filles de Bellefontaine à Toulouse qui ont le rêve de devenir footballeuse pro, pour l'une, et devenir aide-soignante, pour l'autre.

L'enthousiasme créatif Copier

Une exposition est prévue au centre Alban Minville de Bellefontaine. Un futur vernissage à l'espace TO7 est conditionné à l'ouverture des restaurants dans le quartier de la Reynerie. Guillaume Bois prépare des documentaires tournés au caméscope avec un rappeur toulousain. Plus intime, il promet aussi 2 courts-métrages de fiction très personnels. Sur Youtube, il prépare aussi une émission intitulée La Buanderie.

Guillaume Bois © Radio France - Alban Forlot

Guillaume Bois regrette que tout se passe à Paris. A 22 ans, il fait preuve de beaucoup d'optimisme et se réjouit que la culture soit partout grâce à internet, mais il aimerait que les jeunes artistes soient davantage soutenus dans la ville rose. Pour lui donner de la visibilité, vous pouvez lui écrire : @rapass_nocturne sur Instagram.