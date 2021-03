Guillaume Canet : "Je ne voulais pas être acteur"

Bien avant d'être acteur, Guillaume Canet convoitait plutôt le rôle de metteur en scène. De sa passion pour l'équitation à sa découverte du métier de comédien, il nous livre une étape clé de son parcours.

On le connaît pour ses nombreux rôles en tant que comédien et ses films à succès derrière la caméra (Ne le dis à personne, Les petits mouchoirs). Ce que l'on sait moins sur Guillaume Canet, ce sont ses premières intentions : rêves de briller à l'écran ou bien de diriger des acteurs comme les plus grands réalisateurs ?

Dans Planète Liza, face à Bixente Lizarazu, il confie avoir toujours eu envie de faire des films plutôt que d'en être le héros.

La fin de l'équitation

À 18 ans, il annonce à ses parents qu'il quitte définitivement l'équitation qu'il pratique à un niveau professionnel pour se lancer dans le cinéma. Et même si son père a abandonné sa vie d'avant pour emmener toute sa famille "au milieu des champs de colza" afin de monter des écuries, le jeune Guillaume Canet rêve de Septième art.

La mise en scène l'attire énormément mais il se lance dans le cours Florent à Paris pour d'abord comprendre le métier d'acteur.

Le mec à plaindre

Lors d'un cours à ses tout débuts, une professeure demande aux apprentis comédiens de raconter une histoire autour d'un objet. Celle de Guillaume Canet est "atroce, hyper triste". Il narre la perte d'une fille qu'il aimait à cause du fameux objet qu'il faut présenter.

Par la suite, tout le monde se met à s'apitoyer sur son sort. Il devient "le mec à plaindre"... alors que toute l'histoire est fausse ! Déclic dans la tête de la future star française ("C'est génial !").

Guillaume Canet comprend que le cinéma permet de s'amuser et de "faire croire tout ce qu'on veut".

Retrouvez des extraits des précédents invités de Planète Liza avec Bixente Lizarazu !