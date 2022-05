Happy hour, l'invité : Jérôme Commandeur

Vincent Peltier, paisible employé aux «Eaux et forêts» à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde.

Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques d'ours.

On vous laisse imaginer la suite...

Voilà l'idée de départ du film Irréductible réalisé par et avec Jérôme Commandeur que nous avons reçus sur France Bleu Occitanie.

Jérome Commandeur, auteur, réalisateur et acteur dans son film : Irréductible invité de France Bleu Occitanie Copier

Irréductible, un film familial à découvrir au cinéma dès le 29 juin 2022.