Harry Potter : 25 ans cette année, les tourangeaux toujours aussi fans !

Harry Potter : 25 ans, et toujours autant de fans en Touraine !

C'est aussi cette année là qu'apparait en librairies un tout jeune sorcier à lunettes : Harry Potter, né de la fertile imagination de JK Rowling.

C'est quoi l'histoire ?

Impossible de ne pas connaitre Harry Potter. Ou alors vous n'habitiez pas sur Terre durant ces 25 dernières années.

Harry Potter, c'est ce jeune sorcier né sous la plume de l'autrice britannique JK Rowling.

Selon elle, tout commence en 1990, lors d'un voyage en train qu'elle effectue entre Manchester et Londres. C'est lors de ce trajet qu'elle a l'idée du personnage d'Harry Potter. La saga va raconter les aventures de ce jeune sorcier et de ses amis, Ron Weasley et Hermione Granger, à l'école de sorcellerie de Poudlard. L'histoire principale sera celle du combat de Harry contre Lord Voldemort, un magicien à la recherche de l'immortalité, qui a assassiné les parents de Harry alors qu'il n'était encore qu'un bébé.

Pourquoi ca marche ?

Corentin Faniel est co-auteur du livre "Harry Potter décrypté par ses fans", et créateur de la "Gazette du Sorcier".

Selon lui, Harry Potter vit énormément par ses fans. C'est la communauté qui longtemps a fait vivre le petit sorcier et le mythe. C'est cette communauté qui analyse, qui décrypte, qui débat de sa compréhension des scène.

Le livre "Harry Potter décrypté par ses fans" - Deboeck Supérieur

Harry Potter c'est aussi une œuvre résolument contemporaine : féminisme, sexisme, et autres thématiques sociétales.

"Chaque roman est écrit comme un intrigue policière, avec une enquête. Et les sujets évoluent avec la saga, plus on avance dans les volumes, plus les sujets abordés sont graves, mais toujours avec un peu de légèreté."

Selon Corentin Faniel, c'est "l'universalité de ces thèmes (deuil, mort, amitié, etc..), qui parlent à tous, et l'intemporalité de l'histoire, qui peuvent expliquer l'aspect éternel de l'histoire du jeune sorcier, et son succès mondial."

C'est avec JK Rowling que les fans sont les moins tendres.

Au début, l'autrice était très proches de ses lecteurs. Mais certains évènements ont éloigné l'autrice a succès des fans du jeune sorcier, comme des procès faits a des fans, ou de récentes polémiques.

Et à Tours, où les sorciers se retrouvent-ils ?

Si vous cherchez un repère de sorciers dans l'agglomération tourangelle, vous aurez l'embarras du choix : avec 3 adresses, l'engouement pour le jeune sorcier et son univers fantastique semble ne pas faiblir.

A Tours, la boutique "Les Trois Sorciers" séduit les fans de l'univers d'Harry Potter © Radio France - Nicolas Bedin

Pour Noel, tout jeune sorcier désireux d'intégrer son école de sorcellerie préférée devra passer par l'étape du choix de sa baguette. Et comme chez Ollivander, le choix ici est pléthorique.

Une multitude de "baguettes magiques" font le bonheur des collectionneurs © Radio France - Nicolas Bedin

Après un cours de sortilège, on aimera se détendre avec de la fameuse "Bière au Beurre". Les parents peuvent se rassurer, pas un gramme d'alcool dedans ! Ouf !

Boisson incontournable de tous les jeunes sorciers, la fameuse "Biere au Beurre" © Radio France - Nicolas Bedin

On y trouve toute sortes d'ojets et jouets permettant chez sois de décorer sa chambre avec tout l'univers du jeune Harry.

Incontournables, les figurines POP sont très prisées par les fans du jeune sorcier. © Radio France - Nicolas Bedin

Bien sur, on oubliera pas d'afficher son appartenance à l'une des 4 maisons de sorcellerie dans la cour de récréation.

Et puisque dans "Ecole des Sorciers", il y a "Ecole", l'univers Harry Potter 'emporte aussi dans les cours de récréation © Radio France - Nicolas Bedin

Les sorciers les plus chanceux pourront même s'offrir (ou se faire offrir) une réplique au 1/32ème du célèbre train "Le Poudlard Express" et le quai 9 3/4 proposé par LEGO, avec plus de 5100 pièces à assembler, au prix de 499,99 euros.