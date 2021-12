Il a fait 2021 - Maxime Michel, gérant de L'Echoppe magique, la boutique Harry Potter à Dijon

Le 16 octobre 2021, on fait la queue devant "L'Echoppe Magique" au 12 rue Bossuet à Dijon. Certains fans de la série Harry Potter attendent plusieurs heures pour rencontrer Devon Murray, un des acteurs de la saga. En cette fin d'année, France Bleu Bourgogne donne la parole à ceux qui ont marqué 2021 et vous fait entendre Maxime Michel, celui qui a amené cet univers magique dans la capitale des Ducs.

Cette boutique consacrée à l'univers "Harry Potter" a ouvert en aout 2020 et son succès est complet. C'est donc tout naturellement que Maxime Michel a depuis ouvert deux nouvelles boutiques. Il en gère maintenant sept dans toute la France, un vrai business pour ce fan du sorcier aux lunettes rondes.

France Bleu Bourgogne: Maxime Michel, en 2021 on a encore eu un contexte sanitaire compliqué. Pourtant, vous continuez à vivre votre rêve puisque votre boutique dijonnaise marche très bien!

Maxime Michel: On savait qu'il y aurait cet engouement puisque dans les quatre précédentes villes, les boutiques avaient attiré la foule. La petite pointe de risque, c'était peut-être parce que c'était une ouverture juste après le premier grand confinement qu'on a connu, donc, c'est vrai qu'il y avait une incertitude à ce niveau là. Il y avait cette crainte de refermer la boutique une fois ouverte. Ce qui est arrivé d'ailleurs, malheureusement. Néanmoins, les fans ont toujours été au rendez-vous à la réouverture.

Après sept boutiques, est-ce que la passion pour cette saga est toujours là? Vous n'êtes pas blasé par cet univers?

Je suis fan depuis que j'ai 5 ans, quand j'ai vu le premier film au cinéma et aujourd'hui, je suis toujours fan de la saga. Après, forcément, maintenant, j'ai une vision d'entrepreneur. Je n'ai plus tout à fait la même vision que j'avais auparavant. Néanmoins, je ne m'en lasse pas et quand je rentre dans une de mes boutiques, c'est toujours un plaisir de voir la décoration, la musique et puis l'ambiance qui va avec.

Comment est-ce que vous faites pour gérer toutes ces boutiques?

Ce sont des salariés qui sont dans mes boutiques et qui sont en grande autonomie sur leurs postes de travail.

Est-ce que c'est compliqué de laisser des boutiques qu'on a conçues soi-même comme ça?

C'est très compliqué, surtout au début pour la première boutique. Puis, très vite, j'ai compris que si on voulait se développer, de toute façon, on n'avait pas le choix. Petit à petit, quand on voit que ça se passe bien avec les salariés, on se dit pourquoi pas?

Harry Potter touche déja deux générations. Pourquoi pas une troisième ?" -Maxime Michel, gérant de l'Echoppe Magique

Revenons sur un événement marquant de votre boutique dijonnaise cette année: vous avez invité Devon Murray, qui joue le rôle de Seamus Finnigan dans la saga de films. Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir se refaire à Dijon?

C'est quelque chose que tous les fans nous demandent depuis qu'il est venu à la boutique. Non, effectivement, ce n'est pas la dernière fois qu'on recevait un acteur à Dijon. Néanmoins, nous n'avons pas de date fixée à cause des circonstances sanitaires.

Est-ce que c'était un rêve d'enfant de rencontrer un des acteurs de la saga?

Oui évidemment! Maintenant, je me suis en quelque sorte habitué. Ce n'était pas le premier acteur que je recevais. Mais c'est vrai que la première fois qu'on a reçu un acteur, c'était vraiment un événement exceptionnel pour moi.

Cette rencontre a eu un grand succès à Dijon. Est- ce que vous pensez que cet engouement pour la saga va durer encore plusieurs années?

Ma conviction, c'est que oui, la franchise restera dans le temps. Ca fait déjà 25 ans fait qu'elle est là. Aujourd'hui, on est dans la deuxième génération qui est fan d'Harry Potter. Les enfants sont initiés par les parents qui étaient fans il y a vingt ans et du coup, on a beaucoup d'enfants qui viennent en boutique acheter des produits, accompagnés de leurs parents. Je pense que ça va continuer. Si on en est à la deuxième génération, il n'y a pas de raison pour que ça ne touche pas une troisième génération dans une vingtaine d'année.