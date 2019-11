Isabelle Huppert et Lambert Wilson aux Arcs Film Festival 2019

Arc 1800, Bourg-Saint-Maurice, France

Le Festival du Film des Arcs vient de dévoiler sa programmation pour sa 11ème édition cette année, du 14 au 21 décembre. L'invitée d'honneur cette année est Isabelle Huppert, qui sera également l'ambassadrice du "Talent Village", une sélection de jeunes réalisateurs qui s'attellent aux long-métrages, mise en place depuis l'an passé. Seront présents également Lambert Wilson et l'Italien Riccardo Scamarcio, pour l'avant-première des Traducteurs de Régis Roinsard, le film d'ouverture de cette édition. La présence de Sandrine Bonnaire, Sara Giraudeau ou Vincent Lacoste, entre autres, est également annoncée.

Toujours 10 films européens (mais pas de français cette fois-ci !) en compétition pour la Flèche de Cristal, pour près de 120 projections ; 1 500 professionnels du cinéma seront présents, et plus de 20 000 festivaliers attendus.

Un festival vert

Cette année, le Festival du Film des Arcs sera vert ! "On a pris conscience comme beaucoup de gens qu'on ne peut plus faire les choses de la même manière" explique le directeur général du festival Pierre-Emmanuel Florentin, "donc on va teinté le festival d'une programmation orientée sur le développement durable, accompagné d'ateliers et de conférences professionnelle sur le passage au tournage eco-responsable, ou encore la réflexion sur comment développer plus de films ayant pour thématique l'environnement". Un prix va être remis également pour la première fois sur l'engagement d'une personnalité du cinéma en faveur de l'écologie.