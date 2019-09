James Bond ouvre le 45ème festival du cinéma américain de Deauville

Un agent secret, et pas des moindres, puisque c'est le plus célèbre espion de sa gracieuse majesté qui est venu ouvrir à Deauville les festivités de la 45ème édition du Festival du cinéma américain. Pierce Brosnan, dont c'est la 4ème visite sur les planches, a reçu un hommage.

Deauville, France

A force, il est un habitué des Planches. Pierce Brosnan est venu la première fois à Deauville en 1999 pour présenter "Thomas Crown" de John McTiernan. De retour notamment en 2014 où il avait inauguré sa cabine, il est revenu hier soir pour la 4ème fois. Prochainement à l'affiche de trois films: "The Mistfits", un thriller d'action de Renny Harlin, "False Positive", film d'horreur de John Lee, et "Eurovision", une comédie de David Dobkin, il a reçu un hommage de la part du festival.

Malgré un bon rhume et une météo maussade, Pierce Brosnan s'est longuement prêté au jeu des autographes et des selfies avec le public sur le tapis rouge deauvillais. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

GoldenEye, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas et Meurs un autre jour. En quatre épisodes de la saga, Pierce Brosnan, qui a revêtu le costume de James Bond de 1995 à 2002, a généré un 1,5 milliard de dollars de recettes. L'acteur d'origine irlandaise a beau avoir une soixantaine de films à son actif, c'est ce rôle de 007 qui a bouleversé sa vie. "Sans James Bond, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui" a-t-il confié.

Le jury présidé par Catherine Deneuve arrive sur le tapis rouge

Pour départager les 14 films en compétition, une prestigieuse présidente de jury : Catherine Deneuve. Elle emmène avec elle le comédien Gaspard Ulliel, la comédienne Valéria Golino ou encore le rappeur caennais Orelsan, qui avait troqué son habituel jogging pour un smoking de circonstance.

Le rappeur caennais Orelsan, membre du jury du 45ème festival du cinéma américain, sur le tapis rouge de Deauville. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Le jury révélation est lui présidée par la comédienne Anna Mouglalis.

Le dernier film de Woody Allen... sans Woody Allen

C'est le dernier film de Woody Allen "Un jour de pluie à New York" avec Elle Fanning qui a ouvert le festival hier soir. Mais sans le réalisateur amércain, qui n'est d'ailleurs jamais venu sur les Planches. Il a malgré tout tenu à remercier le public deauvillais, et français, de son soutien et de sa fidélité.

La sortie en salle de son film a été annulé aux Etats Unis alors que sa fille adoptive a renouvelé l'an dernier des accusations d'agressions sexuelles datant de 2002. Interrogé cet été par l'AFP, Catherine Deneuve avait apporté son soutien au réalisateur new yorkais, estimant que "les féministes ont quand même des oeillères". "Woody Allen est un réalisateur brillant. Son travail fait sens. Je lui souhaite beaucoup de succès", a de son côté estimé Pierce Brosnan lors de son passage sur le tapis rouge de Deauville hier soir.