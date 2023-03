"Je verrai toujours vos visages" de Jeanne Herry, un film bouleversant sur la nécessité de la parole

« La justice restaurative c’est un sport de combat »

C’est l’une des phrases fortes du nouveau film, là encore poignant et bouleversant, “Je verrai toujours vos visages” de Jeanne Herry, en grande partie tournée à Aix-en-Provence.

ⓘ Publicité

Tout y est ! La justesse des sujets, la beauté et la complexité des personnages, le casting impeccable, la force de la parole et du collectif pour essayer de se comprendre les uns et les autres même dans les situations les plus délicates, la nécessité d'être accompagné pour se réparer lorsque l'on est une victime, l'importance d'écouter les agresseurs aussi et de faire que ces deux mondes se rencontrent.

En ce 8 mars 2023, Journée internationale des droits des femmes, la réalisatrice Jeanne Herry et la comédienne Elodie Bouchez sont les invitées exceptionnelles de Mélanie Masson sur France Bleu Provence.

loading

Synopsis

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles. Ils s’appellent Judith, Fanny, Michel, Nassim, Issa, Thomas, Grégoire, Nawelle, Sabine, Chloé. Ils vont s’engager dans un processus où se mêleront colère et espoir, mots et silences, et à l’issue duquel naîtra, peut-être, la réparation.

Avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti, Élodie Bouchez, Miou-Miou, Gilles Lellouche, Jean-Pierre Darroussin, Denis Podalydès, Fred Testot. Produit en 2022. Sortie en salles le 29/03/2023. Distribué par Studio Canal.