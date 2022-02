Jérôme Commandeur présente Irréductible, sa nouvelle réalisation, dans la région et on vous offre des places !

Initialement connu et reconnu pour ses talents d'humoriste et de comédien aguerri, Jérôme Commandeur est passé derrière la caméra une première fois en 2016. Ayant récidivé cette année, il en profite pour venir présenter son nouveau film dans trois cinémas marnais. Et on vous offre vos places !