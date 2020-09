JEU - Gagnez vos places pour l'avant-première du film Aline au CGR de Tarbes en présence de Valérie Lemercier

France Bleu Béarn Bigorre vous offre vos places pour l'avant-première du film "Aline" de et avec Valérie Lemercier, samedi 19 septembre à 19h45 au CGR de Tarbes. Valérie Lemercier, sera elle-même, présente pour vous présenter ce film. La comédienne et réalisatrice vient en compagnie de deux autres comédiens Jennie-Anne WALKER et Sylvain MARCEL. Aline, est une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion.

L'histoire du film "Aline"

Aline est l’un des films événement de cette automne. Le film est librement inspiré de la vie de Céline Dion avec Valérie Lemercier, dans le rôle d'Aline. L'histoire se déroule au Québec, à la fin des années 60. Sylvette et Anglomard accueillent Aline, leur 14ème enfant. La musique rythme la vie de la famille Dieu. Quand Aline grandit, on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsque le producteur Guy-Claude entend cette voix, il n'a n’a qu’une idée en tête … faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde ! Elle sera épaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour de Guy-Claude. Aline va connaître un destin hors du commun.