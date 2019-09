France Bleu Lorraine vous offre chaque jour des entrées pour les cinémas de la région !

Comment ? rien de plus simple : Branchez-vous sur le 98.5 à Metz, 98.8 Forbach, 101.5 Thionville, 104 Sarreguemines et sur l'application France Bleu et au top départ du " Jeu Cinéma" appelez le 03 87 52 13 13 et repartez avec vos places.