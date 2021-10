Pour la journée mondiale du patrimoine audiovisuel, rendez-vous à la Cinémathèque de Bourgogne Jean Douchet !

La Cinémathèque régionale de Bourgogne “Jean Douchet” œuvre à la préservation et à la conservation du patrimoine cinématographique de la grande région dans le but de pouvoir le mettre quotidiennement à disposition de l’ensemble des publics.

La Cinémathèque régionale de Bourgogne “Jean Douchet” a été fondée en 2009 et est portée par l’association CLAC - Collecte Locale des Archives Cinématographiques. Les objectifs de la cinémathèque sont de collecter, cataloguer et conserver tout ce qui concerne le cinéma, les films ou non films (photographies, articles, revus, livres, manuscrits, journaux, programmes, partitions musicales, matériel de publicité, scénarios, texte imprimés, manuscrits ou dactylographiés, maquette de décors, dessins, costumes, souvenirs). Rendez-vous au Cornemuse à Arleuf dans la Nièvre, nouveau siège de la Cinémathèque...

Historique de la Cinémathèque de Bourgogne et présentation du Cornemuse à Arleuf Copier

Le Cornemuse : bar, resto, lien social et siège de la Cinémathèque Jean Douchet ! © Radio France - Caroline PAUL

Et sinon, c'était qui Jean Douchet ?

Un patrimoine visuel à sauvegarder... Copier

Nicholas Petiot, Secrétaire Général de la Cinémathèque de Bourgogne Jean Douchet © Radio France - Caroline PAUL

Coup de projecteur sur Etienne-Jules Marey ! Copier

Au cœur du Cornemuse, un bout de l'expo Marey © Radio France - Caroline PAUL

Le Cornemuse, c'est un bar, un resto, un vecteur de lien social, un véritable lieu de vie !

Pour un café, pour un apéro, pour un dîner ou une soirée : pensez Cornemuse ! Copier

Au sous-sol : la salle de concerts, spectacles et/ou projection ! © Radio France - Caroline PAUL

+ d'infos : la Cinémathèque de Bourgogne Jean Douchet - 03 45 62 81 04 - contact@cinemathequedebourgogne.fr

Le Cornemuse - 93 Route du Haut-Morvan à Arleuf - 03 86 78 84 66