Plogoff, France

"Ar publik eo 'ra ur film" eme Nicole ar Garreg. Ha dav eo lavar eo ken plijet all an dud hiziv-an-deiz ! Kempennet eo bet skeudennoù ar film "Mein a-enep fuzuilhoù" gant ul laboratoer arbennik e Pariz. Ul labour a bevar miz a zo bet kaset a-benn gant Pascale ar Garreg, he merc'h. "Ni zo bet estonet 'lies gant ar film !" Ne oant ket evit soñjal e vefe kement a berzh gant o film. "40 vloaz goude ne m'efe ket kredet, ha ni 'zo bet 'ba Cannes, setu ni 'zo bet souezhet kompletamant gant Plogoñv !" Mont da bourmen o c'halite war tapiz ruz Cannes, ur sapre afer 'vat a oa evit ar c'houplad bigouterien !

Ur stourm arouezus... peogwir eo bet gounezet

"An dud sell anezhañ bremañ, n'eo ket 'giz gwechall. Aze voe stourm, 40 vloaz-zo, ha hiriv z'eus stourm ivez ! An dud n'int ket kontant hiriv ha 'ba Plogoñv n'in neus gounnêt. N'añ encourage an dud ivez" a soñj ar sevennourez.

Stumm nevez film Plogoff, "Des pierres contre des fusils" a zeuio er-maez e salioù sinema Breizh d'ar Merc'her 5 a viz C'hwevrer, hag e lec'h all d'an 12. Skignet 'vo a-raok an holl d'ar Gwener 24 a viz Genver da 8e er sal-sine Katorza e Kemper. Mont 'raio Nicole ha Felix ar Garreg da gantreal da heul o film 'benn kinnig anezhañ. Moien 'zo gwelet e pelec'h ha peur e vo skignet war o lec'hienn internet : nicoleetfelixlegarrec.com