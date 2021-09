Kinépolis au nord de Toulouse : séances Planète

Dans son rapport publié le 9 août, le GIEC fait un constat alarmant. Les conséquences du changement climatique seront dramatiques si rien n’est fait à l’échelle planétaire. Afin de contribuer au débat et à l’information des citoyens, Kinepolis propose pour la première fois en France des séances « Spéciales Planète » avec la projection de 3 documentaires très attendus cet automne. Chaque film sera précédé d’une avant-première et certaines séances seront suivies de débats pour prolonger la soirée. Et cerise sur la planète, du 15 au 21 septembre, Kinepolis distribue des places gratuites aux jeunes de - 27 ans pour « Bigger Than Us ». Elles sont à retirer directement aux caisses des complexes, dans la limite des places disponibles. Vincent Boy est le directeur du Kinépolis de Fenouillet, en Haute-Garonne.

Une fois que tu sais

Avant-première le 14/09 - Sortie le 22 septembre

En 2009, le réalisateur Emmanuel Cappellin s’est rendu aux quatre coins du monde filmer des personnes qui vivaient les conséquences directes du changement climatique. Le point de départ de son film.

Bigger than us

Avant-Premières dès le 19/09 - Sortie le 22 septembre

Réalisé par Flore Vasseur et co-produit par Marion Cotillard, ce long métrage documentaire, tourné aux quatre coins de la planète, suit une jeunesse qui lutte pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation.

I am Greta

Avant-première le 25/09 - Sortie le 29 septembre

La vie de Greta Thunberg, devenue icône planétaire et porte-parole de millions de jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur, après avoir entamé une grève de l’école devant le Parlement suédois à 15 ans.