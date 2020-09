L'actrice Julie Gayet, amoureuse du Gers et de Toulouse.

Infirmière dans "Poly", Julie Gayet enchaîne les tournages en Occitanie. Elle invite les toulousains et montalbanais à revenir au cinéma. Les détails sur ses projets, ses attaches régionales et ses combats. Elle est la star du jour sur France Bleu Occitanie.

J'ai des attaches avec le Gers. Vous avez un centre du cirque magnifique à Auch. Julie Gayet.

Dans une école du cirque, elle a appris à faire du trapèze, marcher sur un fil ou endosser le costume de clown. Julie Gayet confie à France Bleu Occitanie qu'elle a également pratiqué la voltige à cheval. L'actrice évoque une relation fusionnelle avec les animaux, et constate que le nouveau cirque est poétique, majestueux et respectueux du bien-être des chiens, chats et autres colombes. Celle pour qui le confinement a été "un retour à la nature, une prise de conscience des traces que nous laissons", constate que les gens ne veulent plus voir de cirque où les animaux sont maltraités. Ce sujet abordé dans Poly (qui sort sur les écrans le 7 octobre 2020), est incarné par un Patrick Timsit directeur de cirque méchant et mis en images par Nicolas Vanier, le réalisateur de "Belle et Sébastien", "Donne-moi des ailes" ou encore "L'école buissonnière". Au casting également : François Cluzet.

La Région Occitanie investit de plus en plus dans les tournages.

Julie Gayet est une habituée de Toulouse. Elle vient souvent au festival Ciné Latino. Elle adore la région qu'elle considère comme "Sauvage". A l'occasion de projections en avant-première aux Gaumont de Labège et Wilson, au Véo de Muret ou à Montauban, Julie Gayet répond aux questions d'Alban Forlot dans un hôtel de la place du Capitole (Grand Balcon). Et c'est là qu'elle fait face au passé de Antoine de Saint-Exupéry en nous racontant les enseignements du Petit Prince pour apprendre à "s'apprivoiser". Dans cette interview diffusée le lundi 7 septembre 2020 dans "La Vie en Bleu" à 9h10 sur France Bleu Occitanie, Julie Gayet évoque les trois mois passés dans le Sud pour le tournage de Poly. Elle nous confie ses projets avec Chantal Ladesou et en cette période de rentrée, elle nous incite à profiter de nos enfants qui grandissent trop vite. Malgré le contexte sanitaire qui l'empêche de faire des selfies ou l'oblige à porter le masque, Julie Gayet se rejouit de revoir des spectateurs dans les salles et rappelle que toutes les précautions sont prises pour que cette sortie familiale se fasse dans le respect des gestes barrières, en toute sérénité. Ce film rafraîchissant provoquera peut-être des débats dans les foyers mais vous procurera sûrement un sentiment d'insouciance.

Femme lumineuse à l'écran, Femme engagée dans la vie

Julie Gayet joue le rôle de Louise, une infirmière qui reprend le poste de médecin d'un village d'Occitanie. Elle élève seule sa fille, Cécile. Et elle croise d'autres femmes du village qui demandent du respect. Un brin féministe, son personnage incite à l'émancipation. Le feuilleton Poly que certains suivaient de 1963 à 1973 était incarné par un petit garçon. Là encore, le réalisateur Nicolas Vanier a choisi une petite fille pour incarner son personnage principal. Par ailleurs, Julie Gayet produit actuellement "Les joueuses", un film sur des footballeuses qui réclament du respect et l'égalité salariale.

Avant-première de Poly à Montauban (82)

Prochainement, Nicolas Vanier sera lui aussi l'invité de France Bleu Occitanie. Il poussera un coup de gueule contre les américains qui reportent de deux ans la sortie des grosses productions cinématographiques. Il s'insurge contre les mutilations de chevaux. Et il dira tout son amour pour la région Occitanie.